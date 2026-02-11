Рейтинг@Mail.ru
ВСУ оборудовали в школе пункт управления БПЛА в Зализничном, рассказал боец - РИА Новости, 11.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 11.02.2026
ВСУ оборудовали в школе пункт управления БПЛА в Зализничном, рассказал боец
ВСУ оборудовали в школе пункт управления БПЛА в Зализничном, рассказал боец - РИА Новости, 11.02.2026
ВСУ оборудовали в школе пункт управления БПЛА в Зализничном, рассказал боец
Боевики ВСУ оборудовали пункт управления беспилотниками в здании школы в населенном пункте Зализничное Запорожской области, рассказал РИА Новости старший... РИА Новости, 11.02.2026
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ оборудовали в школе пункт управления БПЛА в Зализничном, рассказал боец

РИА Новости: ВСУ оборудовали в школе пункт управления БПЛА в Зализничном

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Боевики ВСУ оборудовали пункт управления беспилотниками в здании школы в населенном пункте Зализничное Запорожской области, рассказал РИА Новости старший стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Енот".
Минобороны России во вторник сообщило, что группировка "Восток" освободила Зализничное.
"В поселке была школа, они держали там пункт управления дронами, оттуда запускали камикадзе, запускали "Бабу-Ягу" (тяжелый дрон ВСУ). Внутри при зачистке были мониторы, планшеты", - сказал агентству военнослужащий.
По данным "Енота", объект использовался для управления ударными и разведывательными БПЛА, которые применялись против российских подразделений в ходе боевых действий. После выявления пункта управления здание зачистили, а оборудование противника вывели из строя, заключил военный.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Белицком
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
