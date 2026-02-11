ВСУ оборудовали в школе пункт управления БПЛА в Зализничном, рассказал боец

ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Боевики ВСУ оборудовали пункт управления беспилотниками в здании школы в населенном пункте Зализничное Запорожской области, рассказал РИА Новости старший стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Енот".

По данным "Енота", объект использовался для управления ударными и разведывательными БПЛА, которые применялись против российских подразделений в ходе боевых действий. После выявления пункта управления здание зачистили, а оборудование противника вывели из строя, заключил военный.