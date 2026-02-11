Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 11.02.2026
Пленный рассказал о проблемах со снабжением в ВСУ
Пленный рассказал о проблемах со снабжением в ВСУ
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Денис Яковлев рассказал на видео Минобороны России, что из-за проблем со снабжением ему приходилось голодать до пяти дней.
"Кидали дронами несколько бутылок воды, но не всегда все выживало, конечно. Две палки колбасы, два батона могло быть, четыре шоколадки, сахар, кофе, чай. Так как мы ели, хочется же кушать, то хватило на один-два дня. Но они не каждый день кидали. Бывало, пять дней мы сидели голодные. Когда наш дрон вылетал, ваши его сбивали FPV-шкой или подавление включали. Не могли долететь", - рассказал Яковлев о проблемах со снабжением в ВСУ.
Военнослужащие ВС РФ к удивлению пленного, напротив, оказали медицинскую помощь, накормили и напоили, после чего вывели в безопасный район.
"Удивительно то, что рассказывали нам на Украине, и то, как оно есть, - это две большие разницы. Меня накормили, мне давали сигареты, просил водички - давали попить. Все хорошо, никто не оскорблял, никто не бил, ничего вообще. У меня руку осколок прорезал и ногу также прорезал. Завязали, обработали - все хорошо", - заявил пленный ВСУ.
Пленный ВСУ рассказал об отношении российских военных - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Боевик ВСУ рассказал, как сдался в плен российским военнослужащим
10 февраля, 08:59
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
