ВЕНА, 11 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Российская сторона привлечет внимание ОБСЕ к преступлениям ВСУ в Курской области, заявил в интервью РИА Новости новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Мы будем поднимать тему о преступлениях ВСУ и проводить соответствующую информационную кампанию. Я уже делал это в Нью-Йорке и буду продолжать здесь", - сказал дипломат, комментируя отсутствие реакции ОБСЕ на переданные Россией данные о преступлениях в Курской области.
Собеседник агентства добавил, что в феврале российская сторона намерена привлечь дополнительное внимание к этой теме.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. В декабре 2025 года Герасимов заявил, что потери киевского режима на курском направлении составили более 76 тысяч наиболее подготовленных военнослужащих.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.