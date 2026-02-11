Рейтинг@Mail.ru
Полянский поднимет в ОБСЕ тему преступлений ВСУ в Курской области
04:32 11.02.2026
Полянский поднимет в ОБСЕ тему преступлений ВСУ в Курской области
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ВЕНА, 11 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Российская сторона привлечет внимание ОБСЕ к преступлениям ВСУ в Курской области, заявил в интервью РИА Новости новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Мы будем поднимать тему о преступлениях ВСУ и проводить соответствующую информационную кампанию. Я уже делал это в Нью-Йорке и буду продолжать здесь", - сказал дипломат, комментируя отсутствие реакции ОБСЕ на переданные Россией данные о преступлениях в Курской области.
Собеседник агентства добавил, что в феврале российская сторона намерена привлечь дополнительное внимание к этой теме.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. В декабре 2025 года Герасимов заявил, что потери киевского режима на курском направлении составили более 76 тысяч наиболее подготовленных военнослужащих.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Курская областьРоссияНью-Йорк (город)Дмитрий ПолянскийВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныОБСЕСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
