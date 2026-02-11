https://ria.ru/20260211/vstrecha-2073750337.html
Трамп начал встречу с Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп начал встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. РИА Новости, 11.02.2026
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Марко Рубио, Мирный план США по Украине
