19:13 11.02.2026
Трамп начал встречу с Нетаньяху
Трамп начал встречу с Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп начал встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. РИА Новости, 11.02.2026
Трамп начал встречу с Нетаньяху

Трамп начал встречу с Нетаньяху в Белом доме

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
Переговоры проходят на фоне сохраняющейся напряженности вокруг Ирана. Телеканал CNN сообщил ранее со ссылкой на источники, что Нетаньяху намерен обсудить с Трампом варианты военных действий против Тегерана на случай провала переговоров по ядерной программе.
Перед визитом в Белый дом Нетаньяху провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, а днем ранее встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, с которыми обсудил региональные вопросы, а также консультации с Ираном.
В минувшую пятницу в столице Омана Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы, и Трамп заявлял, что они прошли хорошо и продолжатся. Вместе с тем глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в воскресенье сказал, что Тегеран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
