В России подсчитали количество воробьев
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. На территории России обитает около 45 миллионов воробьев, сообщил РИА Новости орнитолог, директор Зоологического музея МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил Калякин.
С 7 по 15 февраля проходит ежегодная Всероссийская перепись, участники которой оценивают численность домового и полевого воробья.
"Для европейской части России
цифры относительно понятные — около 20 миллионов и домового, и полевого. В азиатской части мы можем только экстраполировать эти сведения и тогда осторожно заявить о том, что еще по два-три миллиона можно добавить обоим видам для азиатской части", — сказал Калякин.
Он отметил, что в России есть и другие виды воробьев, но их не учитывают в переписи, поэтому их численность можно определить лишь приблизительно.
"Рыжего воробья, наверное, не больше пяти тысяч, проще говоря, очень мало. Черногрудый воробей, по данным из Атласа птиц европейской части России, более обычен, его численность оценивается в 10-90 тысяч пар, полагаю, что реальность ближе к нижнему пределу, очень примерно можно говорить о 20-30 тысячах пар", — заключил орнитолог.
Перепись воробьев проводится в два этапа: зимний — в феврале, летний — в августе. Благодаря этому специалисты смогут собрать конкретные сведения о численности птиц на максимально возможной по размерам территории.