Рейтинг@Mail.ru
В России подсчитали количество воробьев - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:36 11.02.2026 (обновлено: 11:19 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/vorobi-2073552905.html
В России подсчитали количество воробьев
В России подсчитали количество воробьев - РИА Новости, 11.02.2026
В России подсчитали количество воробьев
На территории России обитает около 45 миллионов воробьев, сообщил РИА Новости орнитолог, директор Зоологического музея МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T03:36:00+03:00
2026-02-11T11:19:00+03:00
россия
мгу имени м. в. ломоносова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073601939_0:255:3071:1982_1920x0_80_0_0_dfcceded0429f030d11355ada951cf20.jpg
https://ria.ru/20250827/zoopark-2037885039.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073601939_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7d3ede79fc448669e453551db138fc4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мгу имени м. в. ломоносова
Россия, МГУ имени М. В. Ломоносова
В России подсчитали количество воробьев

РИА Новости: в России обитает более 44 миллионов воробьев

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВоробьи
Воробьи - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Воробьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. На территории России обитает около 45 миллионов воробьев, сообщил РИА Новости орнитолог, директор Зоологического музея МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил Калякин.
С 7 по 15 февраля проходит ежегодная Всероссийская перепись, участники которой оценивают численность домового и полевого воробья.
"Для европейской части России цифры относительно понятные — около 20 миллионов и домового, и полевого. В азиатской части мы можем только экстраполировать эти сведения и тогда осторожно заявить о том, что еще по два-три миллиона можно добавить обоим видам для азиатской части", — сказал Калякин.
Он отметил, что в России есть и другие виды воробьев, но их не учитывают в переписи, поэтому их численность можно определить лишь приблизительно.
"Рыжего воробья, наверное, не больше пяти тысяч, проще говоря, очень мало. Черногрудый воробей, по данным из Атласа птиц европейской части России, более обычен, его численность оценивается в 10-90 тысяч пар, полагаю, что реальность ближе к нижнему пределу, очень примерно можно говорить о 20-30 тысячах пар", — заключил орнитолог.
Перепись воробьев проводится в два этапа: зимний — в феврале, летний — в августе. Благодаря этому специалисты смогут собрать конкретные сведения о численности птиц на максимально возможной по размерам территории.
Дружба агути и воробья - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Ленинградском зоопарке агути Оливер подружился с воробьем
27 августа 2025, 14:46
 
РоссияМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала