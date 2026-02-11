Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме поддерживают усиление контроля за тарифами ЖКХ, заявил Володин
15:24 11.02.2026 (обновлено: 16:22 11.02.2026)
В Госдуме поддерживают усиление контроля за тарифами ЖКХ, заявил Володин
Депутаты Госдумы согласны в том, что нужен особый контроль за тарифами на жилищно-коммунальные услуги, заявил спикер палаты Вячеслав Володин. РИА Новости, 11.02.2026
жкх
россия
вячеслав володин
госдума рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
россия
жкх, россия, вячеслав володин, госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
ЖКХ, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика
Володин призвал взять тарифы ЖКХ под особый контроль

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Счетчики
Счетчики - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Счетчики. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы согласны в том, что нужен особый контроль за тарифами на жилищно-коммунальные услуги, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.
"Позиция всех депутатов Государственной думы: надо брать тарифы под особый контроль", — сказал он на пленарном заседании.
Юрист рассказал, какие услуги ЖКХ можно не оплачивать
Володин отметил, что Госдума одобрила законопроекты, наделяющие Федеральную антимонопольную службу дополнительными полномочиями, потому что региональные энергетические комиссии зачастую необоснованно поднимают тарифы.
"Мы понимаем одинаково обстановку и людей защищаем от чрезмерных повышений тарифов. Или все-таки у кого-то есть иная точка зрения? Тогда ее обоснуйте", — обратился спикер к парламентариям.
Он напомнил, что правительство утвердило индексы изменения платы за ЖКХ — первое повышение, на 1,7 процента, прошло 1 января и было связано с ростом НДС.
Остальное же, по мнению Володина, нужно брать под контроль, анализировать, проверять обоснованность. Он еще раз призвал депутатов сделать все, чтобы защитить россиян.
Накануне стало известно, что ФАС начала в нескольких регионах проверки тарифов на электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение. Поводом для этого стали многочисленные жалобы населения на необоснованный рост коммунальных платежей. Речь идет о Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Сахалинской и Псковской областях и Удмуртии.
В Госдуме предложили разобраться в причинах повышения тарифов ЖКХ
ЖКХ Россия Вячеслав Володин Госдума РФ Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) Экономика
 
 
