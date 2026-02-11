https://ria.ru/20260211/volodin-2073668826.html
В Госдуме поддерживают усиление контроля за тарифами ЖКХ, заявил Володин
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы согласны в том, что нужен особый контроль за тарифами на жилищно-коммунальные услуги, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.
"Позиция всех депутатов Государственной думы: надо брать тарифы под особый контроль", — сказал он на пленарном заседании.
Володин
отметил, что Госдума
одобрила законопроекты, наделяющие Федеральную антимонопольную службу дополнительными полномочиями, потому что региональные энергетические комиссии зачастую необоснованно поднимают тарифы.
"Мы понимаем одинаково обстановку и людей защищаем от чрезмерных повышений тарифов. Или все-таки у кого-то есть иная точка зрения? Тогда ее обоснуйте", — обратился спикер к парламентариям.
Он напомнил, что правительство утвердило индексы изменения платы за ЖКХ — первое повышение, на 1,7 процента, прошло 1 января и было связано с ростом НДС.
Остальное же, по мнению Володина, нужно брать под контроль, анализировать, проверять обоснованность. Он еще раз призвал депутатов сделать все, чтобы защитить россиян.
Накануне стало известно, что ФАС
начала в нескольких регионах проверки тарифов на электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение. Поводом для этого стали многочисленные жалобы населения на необоснованный рост коммунальных платежей. Речь идет о Тюменской области
, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Сахалинской и Псковской областях
и Удмуртии.