В Госдуме поддерживают усиление контроля за тарифами ЖКХ, заявил Володин

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы согласны в том, что нужен особый контроль за тарифами на жилищно-коммунальные услуги, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

"Позиция всех депутатов Государственной думы: надо брать тарифы под особый контроль", — сказал он на пленарном заседании.

Володин отметил, что Госдума одобрила законопроекты, наделяющие Федеральную антимонопольную службу дополнительными полномочиями, потому что региональные энергетические комиссии зачастую необоснованно поднимают тарифы.

"Мы понимаем одинаково обстановку и людей защищаем от чрезмерных повышений тарифов. Или все-таки у кого-то есть иная точка зрения? Тогда ее обоснуйте", — обратился спикер к парламентариям.

Он напомнил, что правительство утвердило индексы изменения платы за ЖКХ — первое повышение, на 1,7 процента, прошло 1 января и было связано с ростом НДС.

Остальное же, по мнению Володина, нужно брать под контроль, анализировать, проверять обоснованность. Он еще раз призвал депутатов сделать все, чтобы защитить россиян.