Володин анонсировал отчет правительства в Госдуме

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Отчет правительства РФ в Госдуме о работе в 2025 году пройдет 25 февраля, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

« "Идет подготовка к ежегодному отчету правительства, осталось две недели. Отчет состоится 25 февраля. Заседание начнется в 12 часов. Мы весь день посвятим обсуждению итогов работы правительства Российской Федерации за 2025 год", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Он отметил, что, как правило, ранее отчеты проводились в мае, июне, апреле, но с учетом возможностей, которые дают новые технологии, а также ответственного отношения правительства к вопросам отчета и необходимости выстроить диалог более эффективно, было принято решение, чтобы отчет состоялся в конце февраля.

Председатель ГД напомнил, что в четверг, 12 февраля, пройдут заключительные встречи думских фракций ЛДПР и "Новые люди" с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и его заместителями. "Продолжаются встречи в рамках профильных комитетов с министрами правительства Российской Федерации", - добавил Володин.

"Мы со своей стороны принимаем вопросы от граждан, которые людей волнуют, чтобы в ходе подготовки, а также самого отчета правительства их обсудить, постараться сделать все, чтобы проблемы были решены", - подчеркнул он.