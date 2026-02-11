ВС России уничтожили боевиков ВСУ под покровом тумана в Запорожской области

ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Восток" с условиях тумана и эффекта неожиданности ликвидировали группу боевиков при штурме опорного пункта в ходе освобождения населенного пункта Зализничное в Запорожской области, сообщил РИА Новости помощник гранатометчика с позывным "МЧС".

Штурм проводился в утренние часы и под покровом тумана, что позволило российским подразделениям неожиданно приблизиться к позициям противника.

"Штурмовали опорный пункт под населенным пунктом, нам очень сильно помог туман, еще утро было. Залетели быстро, зачистили и уничтожили четырех человек", - рассказал РИА Новости военнослужащий.