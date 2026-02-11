Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили боевиков ВСУ под покровом тумана в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:32 11.02.2026
ВС России уничтожили боевиков ВСУ под покровом тумана в Запорожской области
ВС России уничтожили боевиков ВСУ под покровом тумана в Запорожской области - РИА Новости, 11.02.2026
ВС России уничтожили боевиков ВСУ под покровом тумана в Запорожской области
Бойцы группировки войск "Восток" с условиях тумана и эффекта неожиданности ликвидировали группу боевиков при штурме опорного пункта в ходе освобождения... РИА Новости, 11.02.2026
ВС России уничтожили боевиков ВСУ под покровом тумана в Запорожской области

РИА Новости: ВС РФ уничтожили боевиков ВСУ в Зализничном под покровом тумана

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Восток" с условиях тумана и эффекта неожиданности ликвидировали группу боевиков при штурме опорного пункта в ходе освобождения населенного пункта Зализничное в Запорожской области, сообщил РИА Новости помощник гранатометчика с позывным "МЧС".
Штурм проводился в утренние часы и под покровом тумана, что позволило российским подразделениям неожиданно приблизиться к позициям противника.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Зализничное в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Зализничное в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Зализничное в Запорожской области
"Штурмовали опорный пункт под населенным пунктом, нам очень сильно помог туман, еще утро было. Залетели быстро, зачистили и уничтожили четырех человек", - рассказал РИА Новости военнослужащий.
Минобороны России 10 февраля сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Зализничное в Запоржской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
