ВС России уничтожили боевиков ВСУ под покровом тумана в Запорожской области
ВС России уничтожили боевиков ВСУ под покровом тумана в Запорожской области - РИА Новости, 11.02.2026
ВС России уничтожили боевиков ВСУ под покровом тумана в Запорожской области
Бойцы группировки войск "Восток" с условиях тумана и эффекта неожиданности ликвидировали группу боевиков при штурме опорного пункта в ходе освобождения... РИА Новости, 11.02.2026
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Восток" с условиях тумана и эффекта неожиданности ликвидировали группу боевиков при штурме опорного пункта в ходе освобождения населенного пункта Зализничное в Запорожской области, сообщил РИА Новости помощник гранатометчика с позывным "МЧС".
Штурм проводился в утренние часы и под покровом тумана, что позволило российским подразделениям неожиданно приблизиться к позициям противника.
"Штурмовали опорный пункт под населенным пунктом, нам очень сильно помог туман, еще утро было. Залетели быстро, зачистили и уничтожили четырех человек", - рассказал РИА Новости военнослужащий.
Минобороны России 10 февраля сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Зализничное в Запоржской области.