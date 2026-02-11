https://ria.ru/20260211/vlasti-2073651531.html
Путин отметил работу над поддержкой бойцов СВО в Северной Осетии
Путин отметил работу над поддержкой бойцов СВО в Северной Осетии - РИА Новости, 11.02.2026
Путин отметил работу над поддержкой бойцов СВО в Северной Осетии
Власти Северной Осетии активно работают над поддержкой российских бойцов специальной военной операции и их семей, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече РИА Новости, 11.02.2026
россия
владимир путин
сергей меняйло
общество
россия, владимир путин, сергей меняйло, общество
Россия, Владимир Путин, Сергей Меняйло, Общество
