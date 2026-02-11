Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил работу над поддержкой бойцов СВО в Северной Осетии - РИА Новости, 11.02.2026
14:22 11.02.2026
Путин отметил работу над поддержкой бойцов СВО в Северной Осетии
Путин отметил работу над поддержкой бойцов СВО в Северной Осетии
Власти Северной Осетии активно работают над поддержкой российских бойцов специальной военной операции и их семей, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече РИА Новости, 11.02.2026
Президент РФ Владимир Путин и глава Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и глава Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло во время встречи в Москве
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Власти Северной Осетии активно работают над поддержкой российских бойцов специальной военной операции и их семей, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой республики Сергеем Меняйло.
"Я знаю, что вы активно работаете по поддержке бойцов наших, семей", - сказал Путин.
Меняйло в ходе встречи с Путиным в среду доложил президенту, что в республике реализуются 32 меры поддержки участников спецоперации и их семей. К примеру, в республике введена программа выделения ИЖС с земельным участком для участников спецоперации. Фиксированная стоимость такого жилья – 6,5 миллиона рублей. Первый взнос в размере 30% оплачивает республика.
Меняйло доложил Путину о развитии Северной Осетии
Меняйло доложил Путину о развитии Северной Осетии
