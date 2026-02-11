Молдавские власти не признают, что сделали ошибку, заявила Влах

КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Власти Молдавии отказываются признавать, что сделали ошибку, когда взяли курс на сотрудничество с НАТО, вместо этого нужно закрепить нейтральный статус республики, считает экс-глава Гагаузии, лидер партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.

« "В последние годы ряд представителей власти, включая высшее руководство Молдавии , заявляли, что вариант вступления в НАТО не следует исключать, поскольку это якобы гарантировало бы Молдавии надежный щит безопасности. В этом вопросе, имеющем первостепенное значение, руководство Молдавии заняло абсолютно ошибочную позицию, а сделанная ставка оказалась ложной", - написала Влах в своем блоге.

Влах отметила, что теперь в публичном пространстве появился новый тезис: в случае необходимости Молдавии сможет воспользоваться защитой Румынии . При этом игнорируется тот факт, что Румыния является членом НАТО ЕС , а ее действия, в том числе на международной арене, должны согласовываться с этими организациями. По словам политика, Молдавия тратит миллиарды на военные нужды, развивает международные партнерства для получения вооружения и военной техники, ищет защиту на международной арене или у соседей и т.д.

"Лучшая стратегия для Молдавии на данном этапе — срочно начать внешнеполитические шаги для получения международного признания своей нейтральности. Любой иной подход не может быть эффективным. Если у вас (власти - ред.) есть сомнения в том, что это единственно правильный путь, спросите народ — проведите референдум — и вы увидите, чего на самом деле хотят граждане Молдавии", - подчеркнула Влах.

Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.