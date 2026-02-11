Рейтинг@Mail.ru
Молдавские власти не признают, что сделали ошибку, заявила Влах - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/vlakh-2073765685.html
Молдавские власти не признают, что сделали ошибку, заявила Влах
Молдавские власти не признают, что сделали ошибку, заявила Влах - РИА Новости, 11.02.2026
Молдавские власти не признают, что сделали ошибку, заявила Влах
Власти Молдавии отказываются признавать, что сделали ошибку, когда взяли курс на сотрудничество с НАТО, вместо этого нужно закрепить нейтральный статус... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T20:45:00+03:00
2026-02-11T20:45:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
гагаузия
ирина влах
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975336266_0:299:598:635_1920x0_80_0_0_8738f1763c171fefc273dc0f4d7625b0.jpg
https://ria.ru/20260211/moldaviya-2073723150.html
https://ria.ru/20260203/moldaviya-2072023018.html
молдавия
румыния
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975336266_0:242:598:691_1920x0_80_0_0_bf04fbbaf15fb31dd65c4e3585023d9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, гагаузия, ирина влах, нато, евросоюз
В мире, Молдавия, Румыния, Гагаузия, Ирина Влах, НАТО, Евросоюз
Молдавские власти не признают, что сделали ошибку, заявила Влах

Влах: власти Молдавии не признают, что сделали ошибку, взяв курс на НАТО

© Sputnik / Maxim TopalИрина Влах
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Власти Молдавии отказываются признавать, что сделали ошибку, когда взяли курс на сотрудничество с НАТО, вместо этого нужно закрепить нейтральный статус республики, считает экс-глава Гагаузии, лидер партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
«
"В последние годы ряд представителей власти, включая высшее руководство Молдавии, заявляли, что вариант вступления в НАТО не следует исключать, поскольку это якобы гарантировало бы Молдавии надежный щит безопасности. В этом вопросе, имеющем первостепенное значение, руководство Молдавии заняло абсолютно ошибочную позицию, а сделанная ставка оказалась ложной", - написала Влах в своем блоге.
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Экс-глава Гагаузии обвинила Молдавию в создании иллюзий безопасности
Вчера, 17:42
Влах отметила, что теперь в публичном пространстве появился новый тезис: в случае необходимости Молдавии сможет воспользоваться защитой Румынии. При этом игнорируется тот факт, что Румыния является членом НАТО и ЕС, а ее действия, в том числе на международной арене, должны согласовываться с этими организациями. По словам политика, Молдавия тратит миллиарды на военные нужды, развивает международные партнерства для получения вооружения и военной техники, ищет защиту на международной арене или у соседей и т.д.
"Лучшая стратегия для Молдавии на данном этапе — срочно начать внешнеполитические шаги для получения международного признания своей нейтральности. Любой иной подход не может быть эффективным. Если у вас (власти - ред.) есть сомнения в том, что это единственно правильный путь, спросите народ — проведите референдум — и вы увидите, чего на самом деле хотят граждане Молдавии", - подчеркнула Влах.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Запад перестал давать Молдавии геополитическую скидку, считает эксперт
3 февраля, 18:51
 
В миреМолдавияРумынияГагаузияИрина ВлахНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала