Президент ЦАР планирует посетить Россию с визитом
18:26 11.02.2026 (обновлено: 18:37 11.02.2026)
Президент ЦАР планирует посетить Россию с визитом
Президент ЦАР планирует посетить Россию с визитом
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера заявил, что планирует посетить с визитом Россию, а также рассчитывает на встречу с российским... РИА Новости, 11.02.2026
цар
россия
в мире
москва
владимир путин
цар
россия
москва
цар, россия, в мире, москва, владимир путин
ЦАР, Россия, В мире, Москва, Владимир Путин
Президент ЦАР планирует посетить Россию с визитом

Президент ЦАР Туадера планирует посетить Москву для встречи с Путиным

Президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера. Архивное фото
ПРЕТОРИЯ, 11 фев - РИА Новости. Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера заявил, что планирует посетить с визитом Россию, а также рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
"Вскоре, возможно, я буду в Москве на встрече с президентом (РФ Владимиром - ред.) Путиным", - заявил он в интервью RT.
ЦАР Россия В мире Москва Владимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала