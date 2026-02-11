https://ria.ru/20260211/vizit-2073738194.html
Президент ЦАР планирует посетить Россию с визитом
Президент ЦАР планирует посетить Россию с визитом - РИА Новости, 11.02.2026
Президент ЦАР планирует посетить Россию с визитом
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера заявил, что планирует посетить с визитом Россию, а также рассчитывает на встречу с российским... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T18:26:00+03:00
2026-02-11T18:26:00+03:00
2026-02-11T18:37:00+03:00
цар
россия
в мире
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156012/18/1560121888_0:0:2763:1555_1920x0_80_0_0_748a496a45d88ea35f99cd7fe116a04c.jpg
https://ria.ru/20260210/burkina-faso-2073484900.html
цар
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156012/18/1560121888_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_5b0d2102c063e5b13a0e3ac848825fd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цар, россия, в мире, москва, владимир путин
ЦАР, Россия, В мире, Москва, Владимир Путин
Президент ЦАР планирует посетить Россию с визитом
Президент ЦАР Туадера планирует посетить Москву для встречи с Путиным