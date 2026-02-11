https://ria.ru/20260211/vizit-2073569094.html
МИД назвал каждый визит на высшем уровне в Россию уникальным
МИД назвал каждый визит на высшем уровне в Россию уникальным - РИА Новости, 11.02.2026
МИД назвал каждый визит на высшем уровне в Россию уникальным
Каждый визит на высшем и высоком уровнях в Россию уникален и определенного шаблона нет, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента государственного... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T08:25:00+03:00
2026-02-11T08:25:00+03:00
2026-02-11T08:42:00+03:00
россия
владимир путин
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20260210/diplomaty-2073365367.html
https://ria.ru/20260210/perevodchiki-2073473483.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Владимир Путин, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД назвал каждый визит на высшем уровне в Россию уникальным
МИД: каждый визит в Россию на высоком и высшем уровнях уникален
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Каждый визит на высшем и высоком уровнях в Россию уникален и определенного шаблона нет, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашев.
"Каждый визит уникален. Шаблона нет, программа визита формируется с учетом текущих приоритетов внешнеполитического диалога. Одна из наших основных задач при подготовке визита - показать объективную картину происходящего у нас, поэтому наполняем программу пребывания гостей посещением промышленных производств, выступлениями в вузах, знакомством с музеями и достопримечательностями страны", - сказал Богдашев агентству.
Он указал на то, что встречи глав внешнеполитических ведомств зачастую предшествуют переговорам на высшем уровне, цементируют двусторонние отношения.
"В ходе них обсуждается весь спектр вопросов актуальной повестки дня. Итоги таких встреч докладываются президенту и председателю правительства, а выработанные предложения становятся основой дальнейших действий", - объяснил директор.
Департамент государственного протокола МИД РФ отвечает за организацию визитов глав государств, правительств, министров иностранных дел, руководителей международных организаций. Визиты подразделяются на государственные, официальные и рабочие.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России
10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина
в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.