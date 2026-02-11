МИД назвал каждый визит на высшем уровне в Россию уникальным

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Каждый визит на высшем и высоком уровнях в Россию уникален и определенного шаблона нет, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашев.

"Каждый визит уникален. Шаблона нет, программа визита формируется с учетом текущих приоритетов внешнеполитического диалога. Одна из наших основных задач при подготовке визита - показать объективную картину происходящего у нас, поэтому наполняем программу пребывания гостей посещением промышленных производств, выступлениями в вузах, знакомством с музеями и достопримечательностями страны", - сказал Богдашев агентству.

Он указал на то, что встречи глав внешнеполитических ведомств зачастую предшествуют переговорам на высшем уровне, цементируют двусторонние отношения.

"В ходе них обсуждается весь спектр вопросов актуальной повестки дня. Итоги таких встреч докладываются президенту и председателю правительства, а выработанные предложения становятся основой дальнейших действий", - объяснил директор.

Департамент государственного протокола МИД РФ отвечает за организацию визитов глав государств, правительств, министров иностранных дел, руководителей международных организаций. Визиты подразделяются на государственные, официальные и рабочие.