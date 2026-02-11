Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле опровергли информацию о поставке нефти в Израиль
07:49 11.02.2026
В Венесуэле опровергли информацию о поставке нефти в Израиль
В Венесуэле опровергли информацию о поставке нефти в Израиль
Вице-президент Венесуэлы по коммуникациям, культуре и туризму Мигель Анхель Перес Пирела опроверг сообщение агентства Блумберг о якобы состоявшейся поставке...
2026-02-11T07:49:00+03:00
2026-02-11T07:49:00+03:00
В Венесуэле опровергли информацию о поставке нефти в Израиль

Вице-президент Венесуэлы опроверг информацию о поставке нефти в Израиль

Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
МЕХИКО, 11 фев - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы по коммуникациям, культуре и туризму Мигель Анхель Перес Пирела опроверг сообщение агентства Блумберг о якобы состоявшейся поставке венесуэльской нефти в Израиль.
"Фейк", - написал Перес Пирела в своем Telegram-канале, комментируя публикацию агентства.
США выдали лицензию на поставку в Венесуэлу товаров для добычи нефти
Вчера, 00:59
Ранее Блумберг сообщило, что Венесуэла впервые с 2020 года якобы отправила партию нефти в Израиль, ссылаясь на данные аналитической компании Kpler и собственные источники. По утверждению агентства, груз предназначался для компании Bazan Group - крупнейшего нефтепереработчика Израиля, а поставка стала возможной на фоне расширения венесуэльского экспорта нефти. При этом в Bazan Group отказались от комментариев, а министерство энергетики Израиля не стало раскрывать источники поставок сырья.
Дипломатические связи Венесуэлы и Израиля были полностью разорваны в январе 2009 года при президенте Уго Чавесе - в знак протеста против операции Израиля в секторе Газа "Литой свинец". Тогда Венесуэла осудила действия Израиля, назвала их "нечеловеческим преследованием палестинского народа" и выслала израильского посла и весь персонал посольства. Интересы Израиля в Венесуэле представляет сейчас Канада через посольство в Каракасе, интересы Венесуэлы в Израиле - Испания через свое посольство в Тель-Авиве.
Эксперт оценил достижимый максимум добычи нефти в Венесуэле
6 февраля, 10:47
