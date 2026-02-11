"ЭНЕРГОГАРАНТ" подтвердил оценку "Знак качества" на уровне А1

МОСКВА, 11 фев - ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ". Аналитический центр "БизнесДром" 9 февраля актуализировал оценку "Знак качества" компании ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" на уровне А1.
"Знак качества" — это унифицированная система оценки уровня клиентского сервиса организаций, учитывающая уровень раскрытия условий типовых договоров, финансовую устойчивость, систему управления и риск-менеджмента, качество и удобство инфраструктуры клиентского сервиса, а также уровень удовлетворенности клиентов с учетом данных регулятора.
Аналитическим центром использовались такие источники информации, как отчетность компании, сайт и официальные группы/страницы компании в социальных сетях, сайт Центрального банка РФ, сайты регулирующих и надзорных органов, картотека дел Арбитражного суда, отчеты кредитных рейтинговых агентств, результаты контрольных закупок "тайных покупателей", а также открытые источники информации, в том числе информационные порталы электронных СМИ, деловых газет и журналов.
На оценку положительно повлияли высокое качество и диверсификация активов компании, устойчивые показатели ликвидности, стабильная структура страхового портфеля, диверсификация деятельности по видам страхования и географии присутствия, а также подтвержденный высокий уровень кредитоспособности компании — рейтинг "ruAА-" от агентства "Эксперт РА" за 2025 год. Влияние на уровень оценки оказало наличие "Политики по управлению рисками", которая определяет риски, выделяемые компанией, принципы системы риск-менеджмента, система риск-менеджмента, имеющиеся у компании Кодекс корпоративного управления, положение об организации и осуществлении внутреннего аудита.
В рамках тайных проверок оценивалась работа чат-бота "ЭНЕРГОГАРАНТ" с использованием ИИ, предназначенного для общения с клиентами в социальных сетях компании. Аналитическим центром было отмечено, что чат-бот корректно и полно предоставляет информацию по условиям страхования, включая страховые риски и исключения, демонстрирует вежливый и нейтрально-дружелюбный тон, высокую скорость ответов и умение задавать уточняющие вопросы.
Подтверждение оценки "Знак качества" на уровне А1 является результатом целенаправленной работы ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" по поддержанию высокого качества клиентского сервиса.
