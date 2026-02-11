Рейтинг@Mail.ru
"ЭНЕРГОГАРАНТ" подтвердил оценку "Знак качества" на уровне А1
10:07 11.02.2026 (обновлено: 10:35 11.02.2026)
"ЭНЕРГОГАРАНТ" подтвердил оценку "Знак качества" на уровне А1
"ЭНЕРГОГАРАНТ" подтвердил оценку "Знак качества" на уровне А1
Аналитический центр "БизнесДром" 9 февраля актуализировал оценку "Знак качества" компании ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" на уровне А1. РИА Новости, 11.02.2026
МОСКВА, 11 фев - ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ". Аналитический центр "БизнесДром" 9 февраля актуализировал оценку "Знак качества" компании ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" на уровне А1.
"Знак качества" — это унифицированная система оценки уровня клиентского сервиса организаций, учитывающая уровень раскрытия условий типовых договоров, финансовую устойчивость, систему управления и риск-менеджмента, качество и удобство инфраструктуры клиентского сервиса, а также уровень удовлетворенности клиентов с учетом данных регулятора.
Аналитическим центром использовались такие источники информации, как отчетность компании, сайт и официальные группы/страницы компании в социальных сетях, сайт Центрального банка РФ, сайты регулирующих и надзорных органов, картотека дел Арбитражного суда, отчеты кредитных рейтинговых агентств, результаты контрольных закупок "тайных покупателей", а также открытые источники информации, в том числе информационные порталы электронных СМИ, деловых газет и журналов.
На оценку положительно повлияли высокое качество и диверсификация активов компании, устойчивые показатели ликвидности, стабильная структура страхового портфеля, диверсификация деятельности по видам страхования и географии присутствия, а также подтвержденный высокий уровень кредитоспособности компании — рейтинг "ruAА-" от агентства "Эксперт РА" за 2025 год. Влияние на уровень оценки оказало наличие "Политики по управлению рисками", которая определяет риски, выделяемые компанией, принципы системы риск-менеджмента, система риск-менеджмента, имеющиеся у компании Кодекс корпоративного управления, положение об организации и осуществлении внутреннего аудита.
В рамках тайных проверок оценивалась работа чат-бота "ЭНЕРГОГАРАНТ" с использованием ИИ, предназначенного для общения с клиентами в социальных сетях компании. Аналитическим центром было отмечено, что чат-бот корректно и полно предоставляет информацию по условиям страхования, включая страховые риски и исключения, демонстрирует вежливый и нейтрально-дружелюбный тон, высокую скорость ответов и умение задавать уточняющие вопросы.
Подтверждение оценки "Знак качества" на уровне А1 является результатом целенаправленной работы ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" по поддержанию высокого качества клиентского сервиса.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
