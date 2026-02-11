Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 11.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:47 11.02.2026
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве на фоне воздушной тревоги
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 11.02.2026
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве на фоне воздушной тревоги
Взрыв прозвучал в городе Полтава на фоне воздушной тревоги в частях Полтавской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.02.2026
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве на фоне воздушной тревоги

В Полтаве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

Флаг Украины
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Взрыв прозвучал в городе Полтава на фоне воздушной тревоги в частях Полтавской области, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Полтаве были слышны звуки взрыва", - сообщает украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в некоторых частях Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Боевая работа расчета гаубицы Д-30
ВС России нанесли удары по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ
