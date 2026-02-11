https://ria.ru/20260211/ukraina-2073786004.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве - РИА Новости, 11.02.2026
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Взрыв прозвучал в Киеве, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.02.2026
