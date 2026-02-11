https://ria.ru/20260211/ukraina-2073783201.html
Зеленский опроверг информацию о планах объявить о выборах через две недели
Владимир Зеленский опроверг информацию о намерении огласить дату проведения выборов на Украине 24 февраля и вновь начал выдвигать условия для того, чтобы они...
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский опроверг информацию о намерении огласить дату проведения выборов на Украине 24 февраля и вновь начал выдвигать условия для того, чтобы они состоялись.
Ранее в среду газета Financial Times сообщала, что Зеленский
24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине
и референдум по мирному соглашению.
"Касаемо намерения объявить о выборах 24-го (февраля – ред.) - первый раз слышу... Я много раз говорил, что мы приходим к выборам, когда есть соответствующие гарантии безопасности... Я всегда говорил, что вопрос выборов поднимают те или иные партнеры. Украина никогда не поднимала, но мы готовы к выборам", - приводит слова Зеленского украинский телеканал "5 канал".
По его словам, для проведения выборов необходимо обеспечить прекращение огня.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп
, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.