Рейтинг@Mail.ru
Зеленский опроверг информацию о планах объявить о выборах через две недели - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:51 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/ukraina-2073783201.html
Зеленский опроверг информацию о планах объявить о выборах через две недели
Зеленский опроверг информацию о планах объявить о выборах через две недели - РИА Новости, 11.02.2026
Зеленский опроверг информацию о планах объявить о выборах через две недели
Владимир Зеленский опроверг информацию о намерении огласить дату проведения выборов на Украине 24 февраля и вновь начал выдвигать условия для того, чтобы они... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T22:51:00+03:00
2026-02-11T22:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:48:3113:1799_1920x0_80_0_0_7028821ce3922c9cadf70f533c708cd1.jpg
https://ria.ru/20260211/peskov-2073621600.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_9c378cf8cc56bfff3605b7da33a9c041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Зеленский опроверг информацию о планах объявить о выборах через две недели

Зеленский опроверг информацию о намерении огласить дату выборов 24 февраля

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский опроверг информацию о намерении огласить дату проведения выборов на Украине 24 февраля и вновь начал выдвигать условия для того, чтобы они состоялись.
Ранее в среду газета Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению.
"Касаемо намерения объявить о выборах 24-го (февраля – ред.) - первый раз слышу... Я много раз говорил, что мы приходим к выборам, когда есть соответствующие гарантии безопасности... Я всегда говорил, что вопрос выборов поднимают те или иные партнеры. Украина никогда не поднимала, но мы готовы к выборам", - приводит слова Зеленского украинский телеканал "5 канал".
По его словам, для проведения выборов необходимо обеспечить прекращение огня.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Обсуждать сообщения о выборах на Украине пока рано, считает Песков
Вчера, 12:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала