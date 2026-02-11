Зеленский опроверг информацию о планах объявить о выборах через две недели

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский опроверг информацию о намерении огласить дату проведения выборов на Украине 24 февраля и вновь начал выдвигать условия для того, чтобы они состоялись.

"Касаемо намерения объявить о выборах 24-го (февраля – ред.) - первый раз слышу... Я много раз говорил, что мы приходим к выборам, когда есть соответствующие гарантии безопасности... Я всегда говорил, что вопрос выборов поднимают те или иные партнеры. Украина никогда не поднимала, но мы готовы к выборам", - приводит слова Зеленского украинский телеканал "5 канал".