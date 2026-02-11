https://ria.ru/20260211/ukraina-2073778142.html
СМИ: Украина хочет привлечь к возможным выборам иностранные разведслужбы
СМИ: Украина хочет привлечь к возможным выборам иностранные разведслужбы - РИА Новости, 11.02.2026
СМИ: Украина хочет привлечь к возможным выборам иностранные разведслужбы
Украина в случае проведения выборов потребует участия в этом процессе иностранных разведывательных служб для проверки местных сотрудников, ответственных за... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T22:12:00+03:00
2026-02-11T22:12:00+03:00
2026-02-11T22:12:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155226/10/1552261027_0:239:2793:1810_1920x0_80_0_0_f34eb0c25bca82d4f4109b045cd53e90.jpg
https://ria.ru/20260211/kallas-2073758853.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155226/10/1552261027_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_59df28e03c45084eb7bcb78e4f36c89d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
СМИ: Украина хочет привлечь к возможным выборам иностранные разведслужбы
Times: Украина хочет привлечь к возможным выборам иностранные разведслужбы