СМИ: Украина хочет привлечь к возможным выборам иностранные разведслужбы - РИА Новости, 11.02.2026
22:12 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/ukraina-2073778142.html
СМИ: Украина хочет привлечь к возможным выборам иностранные разведслужбы
СМИ: Украина хочет привлечь к возможным выборам иностранные разведслужбы - РИА Новости, 11.02.2026
СМИ: Украина хочет привлечь к возможным выборам иностранные разведслужбы
Украина в случае проведения выборов потребует участия в этом процессе иностранных разведывательных служб для проверки местных сотрудников, ответственных за... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T22:12:00+03:00
2026-02-11T22:12:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
мирный план сша по украине
украина
киев
россия
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
СМИ: Украина хочет привлечь к возможным выборам иностранные разведслужбы

Times: Украина хочет привлечь к возможным выборам иностранные разведслужбы

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Украина в случае проведения выборов потребует участия в этом процессе иностранных разведывательных служб для проверки местных сотрудников, ответственных за организацию голосования, пишет газета Times со ссылкой на неназванного украинского сотрудника разведки.
"Украина попросит страны, предоставившие убежище украинцам, помочь с организацией голосования на участках за рубежом, и потребует помощь от иностранных разведывательных служб по проверке местных чиновников, работающих над организацией выборов", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, Киев хочет тем самым предотвратить якобы вмешательство РФ в голосование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
