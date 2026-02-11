Родителей "погибшего" украинского солдата обвинили в мошенничестве

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Родителей "погибшего" украинского солдата, вернувшегося после обмена, подозревают в мошенничестве с выплатами за гибель сына, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Чиновники заподозрили родителей в даче взятки работникам медучреждения, которые проводили экспертизу ДНК. По их мнению, родственники специально подтасовали данные экспертизы, чтобы побыстрее получить денежные средства", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что родственников Далецкого хотят заставить вернуть 15 миллионов гривен (около 350 тысяч долларов), полученных в качестве компенсации за его якобы гибель.