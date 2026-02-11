https://ria.ru/20260211/ukraina-2073775421.html
Родителей "погибшего" украинского солдата обвинили в мошенничестве
Родителей "погибшего" украинского солдата обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 11.02.2026
Родителей "погибшего" украинского солдата обвинили в мошенничестве
Родителей "погибшего" украинского солдата, вернувшегося после обмена, подозревают в мошенничестве с выплатами за гибель сына, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T21:54:00+03:00
2026-02-11T21:54:00+03:00
2026-02-11T21:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
львовская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_7ea21b69108e25cd39977f37428834ab.jpg
https://ria.ru/20260207/ukrina-2072876370.html
россия
львовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b2ae5c29665afd43597d916f653f711.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, львовская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Львовская область, Вооруженные силы Украины
Родителей "погибшего" украинского солдата обвинили в мошенничестве
РИА Новости: родителей якобы погибшего солдата ВСУ заподозрили в мошенничестве