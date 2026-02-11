https://ria.ru/20260211/ukraina-2073759396.html
В соглашение по Украине могут включить гарантии для России, заявил Рютте
В соглашение по Украине могут включить гарантии для России, заявил Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте не исключил включение гарантий безопасности России в итоговое мирное соглашение по Украине. РИА Новости, 11.02.2026
Рютте не исключил гарантий безопасности для РФ в соглашении по Украине