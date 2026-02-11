Рейтинг@Mail.ru
В соглашение по Украине могут включить гарантии для России, заявил Рютте - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:00 11.02.2026 (обновлено: 20:06 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/ukraina-2073759396.html
В соглашение по Украине могут включить гарантии для России, заявил Рютте
В соглашение по Украине могут включить гарантии для России, заявил Рютте - РИА Новости, 11.02.2026
В соглашение по Украине могут включить гарантии для России, заявил Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте не исключил включение гарантий безопасности России в итоговое мирное соглашение по Украине. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T20:00:00+03:00
2026-02-11T20:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
марк рютте
нато
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017155087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d133db566bdfcad9e063899ef43eb2b.jpg
https://ria.ru/20251222/ryutte-2063737929.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017155087_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_04f85545804592640b6f4780f24847dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, марк рютте, нато, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Марк Рютте, НАТО, Мирный план США по Украине
В соглашение по Украине могут включить гарантии для России, заявил Рютте

Рютте не исключил гарантий безопасности для РФ в соглашении по Украине

© AP Photo / Khalil HamraГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Khalil Hamra
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте не исключил включение гарантий безопасности России в итоговое мирное соглашение по Украине.
Он ответил на вопрос журналистов о том, может ли мирное соглашение включать такие гарантии.
"В основном, все, что мы делаем под американским руководством, это объединение украинцев, россиян, США, совершенно очевидно, в тесной координации с союзниками, чтобы убедиться, что мы сможем положить конец войне. И это включает в себя то, что необходимо для восстановления Украины после войны, само мирное урегулирование, включая чувствительные вопросы, например, вокруг территории. И, в-третьих, я считаю очень важным вопрос о том, как мы можем быть уверены в том, что это не повторение Минских соглашений, и что сделка заключена. И есть очень сильные гарантии безопасности", - сказал он.
Генсек НАТО Марко Рютте - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Рютте сделал новое заявление о конфликте на Украине
22 декабря 2025, 08:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАМарк РюттеНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала