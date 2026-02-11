Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет в США
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:46 11.02.2026 (обновлено: 19:55 11.02.2026)
Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет в США
Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет в США - РИА Новости, 11.02.2026
Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет в США
Владимир Зеленский утверждает, что следующий раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине может пройти 17-18 февраля в США, передает агентство... РИА Новости, 11.02.2026
Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет в США

Зеленский: следующий раунд переговоров пройдет в США 17-18 февраля

© AP Photo / Sergei GritsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что следующий раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине может пройти 17-18 февраля в США, передает агентство Блумберг.
Как заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, проведение нового раунда переговоров по украинскому урегулированию в США не планируется, речи об этом не шло.
"Новый раунд запланирован на вторник или среду", - пишет Блумберг со ссылкой на Зеленского, утверждая, что встреча пройдет в США.
Также, по данным агентства, Зеленский заявил, что в состав украинской делегации на следующей встрече войдет министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.
Предыдущий, второй раунд переговоров прошел в Абу-Даби 4-5 февраля в рамках трехсторонней группы с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января также в столице ОАЭ, оба они состоялись в закрытом формате, без прессы.
Генсек организации Марк Рютте на пресс-конференции перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Генсек НАТО заявил о прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Украины
Вчера, 18:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковАлексей СоболевМирный план США по Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
