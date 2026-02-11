Генсек НАТО заявил о прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Украины

БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Генсек организации Марк Рютте перед заседанием глав минобороны стран блока 12 февраля заявил о значительном прогрессе за последние шесть месяцев в вопросе гарантий безопасности для Украины.

"Значительный прогресс за последние шесть месяцев связан именно с гарантиями безопасности. Здесь есть три элемента. Первый и самый важный - это Вооружённые силы Украины. Они будут первой линией обороны Украины после мирного соглашения или долгосрочного прекращения огня", - сказал он.