Генсек НАТО заявил о прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Украины

БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Генсек организации Марк Рютте перед заседанием глав минобороны стран блока 12 февраля заявил о значительном прогрессе за последние шесть месяцев в вопросе гарантий безопасности для Украины.
Во вторник, 10 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что под гарантиями безопасности для Украины сейчас подразумевается не общеевропейская безопасность, а продолжение конфликта против России. Он напомнил, что во время переговоров с украинцами в Стамбуле в апреле 2022 года центральное место занимали гарантии безопасности. Москву это устраивало, потому что это действительно имело отношение к коллективному формату в сфере гарантий безопасности, пояснил Лавров, отметив, что сегодня это всё оказалось "перечеркнуто".
"Значительный прогресс за последние шесть месяцев связан именно с гарантиями безопасности. Здесь есть три элемента. Первый и самый важный - это Вооружённые силы Украины. Они будут первой линией обороны Украины после мирного соглашения или долгосрочного прекращения огня", - сказал он.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.