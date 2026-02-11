https://ria.ru/20260211/ukraina-2073736020.html
В Раде оценили демографическую ситуацию на Украине
В Раде оценили демографическую ситуацию на Украине
Демографическая ситуация на Украине тяжелая, в 2026 году из страны может выехать еще 200 тысяч граждан, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. РИА Новости, 11.02.2026
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Демографическая ситуация на Украине тяжелая, в 2026 году из страны может выехать еще 200 тысяч граждан, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.
Депутат Верховной рады
Сергей Нагорняк 27 января сообщил, что как минимум 500 тысяч молодых людей выехали с Украины
за последние полгода.
«
"Демографическая ситуация в Украине в 2026 году остается очень тяжелой... Как следствие-миграционные настроения среди населения только усиливаются. По прогнозам НБУ (Национального банка Украины – ред.), в 2026 году с Украины может выехать 200 тысяч граждан", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
Руководитель украинской социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович 29 декабря 2025 года заявил, что демографический кризис и серьезный дефицит рабочей силы ожидаются на Украине, если уехавшие после 2022 года за границу граждане не вернутся на родину.
Ранее издание "Украинские национальные новости" сообщало, что население Украины снизилось до 28,7 миллиона человек. Глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник сказал, что население страны ежегодно сокращается на 250-300 тысяч человек.