МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Украина падет без предоставления ей многомиллиардного кредита от Европы, написал евродепутат от Франции, сопредседатель левоцентристской партии Place Publique Рафаэль Глюксманн в соцсети X.
"В Европейском парламенте партия "Национальное собрание" и ее лидер Жордан Барделла голосовали против европейского займа Украине. Все просто — без этого кредита Украина рухнет", — считает он.
В среду Европейский парламент одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Голосование ЕП стало последним необходимым этапом для окончательного утверждения этого кредита. Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.
Россия не раз называла заморозку ее активов на Западе воровством.