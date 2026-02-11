Рейтинг@Mail.ru
"Она рухнет": евродепутат сделал тяжелое признание о помощи Украине - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:58 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/ukraina-2073729382.html
"Она рухнет": евродепутат сделал тяжелое признание о помощи Украине
"Она рухнет": евродепутат сделал тяжелое признание о помощи Украине - РИА Новости, 11.02.2026
"Она рухнет": евродепутат сделал тяжелое признание о помощи Украине
Украина падет без предоставления ей многомиллиардного кредита от Европы, написал евродепутат от Франции, сопредседатель левоцентристской партии Place Publique... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T17:58:00+03:00
2026-02-11T17:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
франция
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071874001_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_abec4cd30d61711cb5e4d3be099f1606.jpg
https://ria.ru/20260211/zelenskiy-2073666989.html
https://ria.ru/20260211/ukraina-2073676400.html
украина
европа
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071874001_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_9f789d38e85fa7281eb7604288dcc00b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, франция, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Франция, Евросоюз
"Она рухнет": евродепутат сделал тяжелое признание о помощи Украине

Барделла: Украина рухнет без предоставления ей европейского кредита

© REUTERS / SOPA Images/Francisco RichartУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© REUTERS / SOPA Images/Francisco Richart
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Украина падет без предоставления ей многомиллиардного кредита от Европы, написал евродепутат от Франции, сопредседатель левоцентристской партии Place Publique Рафаэль Глюксманн в соцсети X.
"В Европейском парламенте партия "Национальное собрание" и ее лидер Жордан Барделла голосовали против европейского займа Украине. Все просто — без этого кредита Украина рухнет", — считает он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Решил уехать". Произошедшее с Зеленским обескуражило британцев
Вчера, 15:16
В среду Европейский парламент одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Голосование ЕП стало последним необходимым этапом для окончательного утверждения этого кредита. Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.
Россия не раз называла заморозку ее активов на Западе воровством.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине
Вчера, 15:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаФранцияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала