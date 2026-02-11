Рейтинг@Mail.ru
Украинцы обвиняют власти в затягивании войны, сообщили в подполье - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/ukraina-2073721146.html
Украинцы обвиняют власти в затягивании войны, сообщили в подполье
Украинцы обвиняют власти в затягивании войны, сообщили в подполье - РИА Новости, 11.02.2026
Украинцы обвиняют власти в затягивании войны, сообщили в подполье
Украинцы обвиняют власть в затягивании войны и совершают поджоги административных зданий в тыловых районах Украины, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T17:37:00+03:00
2026-02-11T17:37:00+03:00
в мире
украина
киевская область
черновицкая область
сергей лебедев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072228745_0:153:3360:2043_1920x0_80_0_0_519dbd9a58bed830e027a98820a14f36.jpg
https://ria.ru/20260208/zelenskij-2073066581.html
украина
киевская область
черновицкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072228745_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_6d5236bc29767411b374946a4f91cfc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киевская область, черновицкая область, сергей лебедев
В мире, Украина, Киевская область, Черновицкая область, Сергей Лебедев
Украинцы обвиняют власти в затягивании войны, сообщили в подполье

Лебедев: украинцы винят власти в затягивании войны и устраивают поджоги

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинцы обвиняют власть в затягивании войны и совершают поджоги административных зданий в тыловых районах Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Серия поджогов административных зданий в разных регионах — это уже не отдельные эксцессы, это симптом слома внутреннего согласия, на котором киевский режим держался первые годы конфликта... Местное население не верит пропаганде, обвиняя украинскую власть в продолжении и затягивании войны", - сказал подпольщик.
Лебедев пояснил, что причиной поджогов является недовольства украинцев киевским режимом.
Он также предоставил видео с кадрами поджогов администрации в селе Диброва Киевской области и селе Бережки Ровенской области, а также рекреационного пункта, который использовали местные ТЦК в селе Бузовица Черновицкой области.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Зеленский признал, что вернуть украинцев призывами не получится
8 февраля, 20:24
 
В миреУкраинаКиевская областьЧерновицкая областьСергей Лебедев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала