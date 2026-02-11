"Серия поджогов административных зданий в разных регионах — это уже не отдельные эксцессы, это симптом слома внутреннего согласия, на котором киевский режим держался первые годы конфликта... Местное население не верит пропаганде, обвиняя украинскую власть в продолжении и затягивании войны", - сказал подпольщик.