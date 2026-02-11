ЦИК Украины не получал новых документов по проведению выборов

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины не получала никаких новых документов по организации выборов, любой избирательный процесс или референдум возможны после отмены военного положения, заявил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик.
Ранее в среду газета Financial Times сообщила, что парламент Украины в марте и апреле будет вносить необходимые правовые изменения, чтобы позволить провести выборы в страны в условиях военного положения. Издание со ссылкой на украинских и западных чиновников и другие источники ранее сообщало, что Украина начала планировать проведение президентских выборов вместе с референдумом по мирному соглашению после требования США провести оба голосования до 15 мая. По данным газеты, Владимир Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению.
"Основой для работы группы является постановление ЦИК №1 от 7 января 2026 года. В рамках этого процесса происходит постоянный обмен документами между ЦИК и Верховной радой. Каких-либо других документов по организации и проведению послевоенных выборов в ЦИК не поступало. При действующей нормативно-правовой базе любые избирательные процессы или референдумы возможны только после отмены или прекращения военного положения", — приводит слова Дубовика украинский телеканал "Общественное".
Депутат Рады Ольга Айвазовская отметила, что провести выборы в Украине можно минимум через шесть месяцев после завершения военного положения.
"Делать какое-то политическое заявление относительно выборов 24 февраля - совсем не понимать настроение общества", - приводит "Общественное" слова Айвазовской.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.