Рейтинг@Mail.ru
ЦИК Украины не получал новых документов по проведению выборов - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/ukraina-2073698418.html
ЦИК Украины не получал новых документов по проведению выборов
ЦИК Украины не получал новых документов по проведению выборов - РИА Новости, 11.02.2026
ЦИК Украины не получал новых документов по проведению выборов
Центральная избирательная комиссия Украины не получала никаких новых документов по организации выборов, любой избирательный процесс или референдум возможны... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T16:41:00+03:00
2026-02-11T16:41:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
ольга айвазовская
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154922/97/1549229725_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_6bc11abb0e20fab0c1acf1c954ac6f4e.jpg
https://ria.ru/20260211/peskov-2073621600.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154922/97/1549229725_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5b97220a7b6f13bb5edf97dd16bfeaa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, ольга айвазовская, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Ольга Айвазовская, Верховная Рада Украины
ЦИК Украины не получал новых документов по проведению выборов

Дубовик: ЦИК Украины не получал новых документов по проведению выборов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Центральной избирательной комиссии Украины
Здание Центральной избирательной комиссии Украины - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Здание Центральной избирательной комиссии Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины не получала никаких новых документов по организации выборов, любой избирательный процесс или референдум возможны после отмены военного положения, заявил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик.
Ранее в среду газета Financial Times сообщила, что парламент Украины в марте и апреле будет вносить необходимые правовые изменения, чтобы позволить провести выборы в страны в условиях военного положения. Издание со ссылкой на украинских и западных чиновников и другие источники ранее сообщало, что Украина начала планировать проведение президентских выборов вместе с референдумом по мирному соглашению после требования США провести оба голосования до 15 мая. По данным газеты, Владимир Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению.
"Основой для работы группы является постановление ЦИК №1 от 7 января 2026 года. В рамках этого процесса происходит постоянный обмен документами между ЦИК и Верховной радой. Каких-либо других документов по организации и проведению послевоенных выборов в ЦИК не поступало. При действующей нормативно-правовой базе любые избирательные процессы или референдумы возможны только после отмены или прекращения военного положения", — приводит слова Дубовика украинский телеканал "Общественное".
Депутат Рады Ольга Айвазовская отметила, что провести выборы в Украине можно минимум через шесть месяцев после завершения военного положения.
"Делать какое-то политическое заявление относительно выборов 24 февраля - совсем не понимать настроение общества", - приводит "Общественное" слова Айвазовской.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Обсуждать сообщения о выборах на Украине пока рано, считает Песков
Вчера, 12:28
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийОльга АйвазовскаяВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала