ЦИК Украины не получал новых документов по проведению выборов

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины не получала никаких новых документов по организации выборов, любой избирательный процесс или референдум возможны после отмены военного положения, заявил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик.

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.