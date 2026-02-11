Рейтинг@Mail.ru
На Украине рассказали об отсутствии оборудования для ремонта энергообъектов
16:38 11.02.2026 (обновлено: 17:17 11.02.2026)
На Украине рассказали об отсутствии оборудования для ремонта энергообъектов
На Украине рассказали об отсутствии оборудования для ремонта энергообъектов
Запас оборудования для ремонта энергетических объектов на Украине исчерпан, заявил директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко. РИА Новости, 11.02.2026
На Украине рассказали об отсутствии оборудования для ремонта энергообъектов

Харченко: на Украине исчерпан запас оборудования для ремонта энергообъектов

© REUTERS / Valentyn OgirenkoРабочие устраняют последствия удара по тепловой электростанции на Украине
Рабочие устраняют последствия удара по тепловой электростанции на Украине - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Рабочие устраняют последствия удара по тепловой электростанции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Запас оборудования для ремонта энергетических объектов на Украине исчерпан, заявил директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко.
"Запас оборудования для ремонта энергетических объектов уже исчерпан, он "на нуле", – приводит слова Харченко украинское издание "Страна.ua".
По его словам, ситуация с электроснабжением на Украине будет ухудшаться.
Харченко в январе заявлял, что резервы оборудования для ремонта уже заканчиваются.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Киев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Это унизительно". В Раде резко высказались о случившемся в Киеве
28 января, 14:45
 
