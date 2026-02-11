https://ria.ru/20260211/ukraina-2073695628.html
На Украине рассказали об отсутствии оборудования для ремонта энергообъектов
Запас оборудования для ремонта энергетических объектов на Украине исчерпан, заявил директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко. РИА Новости, 11.02.2026
На Украине рассказали об отсутствии оборудования для ремонта энергообъектов
