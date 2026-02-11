https://ria.ru/20260211/ukraina-2073609858.html
В Конотопе прогремел взрыв
Взрыв прогремел в среду в городе Конотоп в Сумской области на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.02.2026
