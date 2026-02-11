https://ria.ru/20260211/ukraina-2073594001.html
Честные выборы на Украине невозможны, заявил экс-депутат Рады
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Честные выборы на Украине невозможны с участием Владимира Зеленского, это будет их имитация, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший депутат Рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников сообщила, что Зеленский
24 февраля может объявить о планах провести выборы на Украине
и референдум по мирному соглашению.
"Это будет имитация выборов. Участие Зеленского в выборах в принципе значительно усложняет решение главной задачи выборов - придать легитимность украинской власти. Провести честные выборы с Зеленским невозможно ни при каких обстоятельствах", - сказал Килинкаров
.
По его мнению, в интересах Зеленского - провести выборы в сжатые сроки. "Его план заключается в том, чтобы провести выборы в режиме военного времени и в очень короткий период, что позволит ему переизбраться. Но это не улучшает положение Украины, а значительно усугубляет. Такие короткие выборы не будут признаны как внутри самой Украины, так и за ее пределами - как минимум в Российской Федерации", - полагает экс-депутат.