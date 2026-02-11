Рейтинг@Mail.ru
Рада внесет правовые изменения для проведения выборов, пишет FT - РИА Новости, 11.02.2026
09:10 11.02.2026
Рада внесет правовые изменения для проведения выборов, пишет FT
Рада внесет правовые изменения для проведения выборов, пишет FT - РИА Новости, 11.02.2026
Рада внесет правовые изменения для проведения выборов, пишет FT
Парламент Украины в марте и апреле будет вносить необходимые правовые изменения, чтобы позволить провести выборы в страны в условиях военного положения, пишет... РИА Новости, 11.02.2026
в мире, украина, сша, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский
Рада внесет правовые изменения для проведения выборов, пишет FT

FT: Рада планирует внести правовые изменения для проведения выборов

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады Украины в Киеве
Здание Верховной Рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Парламент Украины в марте и апреле будет вносить необходимые правовые изменения, чтобы позволить провести выборы в страны в условиях военного положения, пишет газета Financial Times.
Издание со ссылкой на украинских и западных чиновников и другие источники ранее сообщало, что Украина начала планировать проведение президентских выборов вместе с референдумом по мирному соглашению после требования США провести оба голосования до 15 мая.
"Согласно рабочему графику, парламент Украины в марте и апреле будет заниматься внесением необходимых правовых изменений, позволяющих проводить выборы в условиях военного времени", - говорится в сообщении издания.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
В миреУкраинаСШАВладимир Зеленский
 
 
