Рейтинг@Mail.ru
"Очень тяжело": на Украине сделали важное признание - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:26 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/ukraina-2073552204.html
"Очень тяжело": на Украине сделали важное признание
"Очень тяжело": на Украине сделали важное признание - РИА Новости, 11.02.2026
"Очень тяжело": на Украине сделали важное признание
Украина столкнется с большими проблемами, если президент США Дональд Трамп на фоне падения рейтинга республиканцев перед выборами в Конгресс потеряет интерес к... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T03:26:00+03:00
2026-02-11T03:26:00+03:00
в мире
украина
дмитрий разумков
верховная рада украины
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067877304_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c054ae5f6daada0947f2431f42d3b62c.jpg
https://ria.ru/20260211/ukraina-2073544987.html
https://ria.ru/20260211/ukraina-2073549560.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067877304_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21df0e43d5ad931f12fefee015c814ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дмитрий разумков, верховная рада украины, сша, дональд трамп
В мире, Украина, Дмитрий Разумков, Верховная Рада Украины, США, Дональд Трамп
"Очень тяжело": на Украине сделали важное признание

Разумков: Киев ждут большие проблемы, если Трамп прекратит помощь Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Украина столкнется с большими проблемами, если президент США Дональд Трамп на фоне падения рейтинга республиканцев перед выборами в Конгресс потеряет интерес к конфликту, заявил в эфире YouTube-канала Politeka депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.
«
"Если они будут видеть, что этот кейс им не приносит электорального плюса, они его будут откладывать до лучших времен — а для нас это большая проблема", — предупредил он.
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Безумие": решение ЕС по Украине шокировало журналиста
Вчера, 01:09
По словам парламентария, практически вся военная поддержка киевского режима сейчас держится на том, что Европа покупает у США и передает Украине. Поэтому, пояснил политик, даже незначительное снижение фокуса внимания окружения Трампа к украинской тематикк сильно скажется на финансовой и военной поддержке Киева.
"Тогда нам будет, правда, очень тяжело. Потому что мы с вами буквально недавно столкнулись с ситуацией, когда не было вообще ракет Patriot", — заключил Разумков.
На прошлой неделе New York Times сообщала, что все больше украинцев демонстрируют готовность к территориальным уступкам ради мира. Издание отмечало, что Зеленский, несмотря на общественные настроения на Украине, по-прежнему выступает против вывода войск из Донбасса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявлял, что ВСУ должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием Москвы. Помощник Путина Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Уже привыкли": в Киеве возмутились выходкой Зеленского
Вчера, 02:27
 
В миреУкраинаДмитрий РазумковВерховная Рада УкраиныСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала