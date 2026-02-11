"Очень тяжело": на Украине сделали важное признание

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Украина столкнется с большими проблемами, если президент США Дональд Трамп на фоне падения рейтинга республиканцев перед выборами в Конгресс потеряет интерес к конфликту, заявил в эфире YouTube-канала Politeka депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.
«
"Если они будут видеть, что этот кейс им не приносит электорального плюса, они его будут откладывать до лучших времен — а для нас это большая проблема", — предупредил он.
По словам парламентария, практически вся военная поддержка киевского режима сейчас держится на том, что Европа покупает у США и передает Украине. Поэтому, пояснил политик, даже незначительное снижение фокуса внимания окружения Трампа к украинской тематикк сильно скажется на финансовой и военной поддержке Киева.
"Тогда нам будет, правда, очень тяжело. Потому что мы с вами буквально недавно столкнулись с ситуацией, когда не было вообще ракет Patriot", — заключил Разумков.
На прошлой неделе New York Times сообщала, что все больше украинцев демонстрируют готовность к территориальным уступкам ради мира. Издание отмечало, что Зеленский, несмотря на общественные настроения на Украине, по-прежнему выступает против вывода войск из Донбасса.