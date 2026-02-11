Рейтинг@Mail.ru
СМИ: американцы подали в суд на Россию из-за убитого боевика ВСУ
03:09 11.02.2026 (обновлено: 11:19 11.02.2026)
СМИ: американцы подали в суд на Россию из-за убитого боевика ВСУ
СМИ: американцы подали в суд на Россию из-за убитого боевика ВСУ - РИА Новости, 11.02.2026
СМИ: американцы подали в суд на Россию из-за убитого боевика ВСУ
Граждане США Татьяна и Бретт Кимберлин подали иск в суд округа Колумбия в Вашингтоне на Россию, потребовав компенсацию за смерть боевика ВСУ Андрея Рачка, пишут РИА Новости, 11.02.2026
СМИ: американцы подали в суд на Россию из-за убитого боевика ВСУ

"Известия": американцы потребовали от РФ $20 миллионов за убитого военного ВСУ

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Граждане США Татьяна и Бретт Кимберлин подали иск в суд округа Колумбия в Вашингтоне на Россию, потребовав компенсацию за смерть боевика ВСУ Андрея Рачка, пишут "Известия" со ссылкой на материалы дела.
США впервые зарегистрирован иск рядовых американцев, которые пытаются взыскать с России 20 миллионов долларов компенсации за гибель украинского боевика, выдавая себя за его близких родственников", — говорится в материале.
По данным газеты, истцом выступает Татьяна Кимберлин, называющая себя тетей погибшего под Авдеевкой солдата Андрея Рачка.
"Семейная пара утверждает, что якобы усыновила украинца после развода его родителей и смерти матери в результате продолжительной болезни", — говорится в материале.
При этом в опубликованных в социальных сетях некрологах Рачка нет упоминаний о Кимберлинах, а ближайшим родственником была бабушка.
По данным материалов дела, Бретта Кимберлина ранее судили в США за терроризм, торговлю наркотиками и подделку документов, он провел в тюрьме по меньшей мере 17 лет.
