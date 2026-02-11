https://ria.ru/20260211/ukraina-2073551126.html
СМИ: американцы подали в суд на Россию из-за убитого боевика ВСУ
СМИ: американцы подали в суд на Россию из-за убитого боевика ВСУ - РИА Новости, 11.02.2026
СМИ: американцы подали в суд на Россию из-за убитого боевика ВСУ
Граждане США Татьяна и Бретт Кимберлин подали иск в суд округа Колумбия в Вашингтоне на Россию, потребовав компенсацию за смерть боевика ВСУ Андрея Рачка, пишут РИА Новости, 11.02.2026
"Известия": американцы потребовали от РФ $20 миллионов за убитого военного ВСУ