02:27 11.02.2026
02:27 11.02.2026
"Уже привыкли": в Киеве возмутились выходкой Зеленского
Владимиру Зеленскому наплевать на проблемы украинцев из-за авиаударов ВС России, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
киев, в мире, москва, украина, владимир зеленский, олег соскин
Киев, В мире, Москва, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин
Соскин: Зеленский не заботится ни о людях, ни о городах

© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Владимиру Зеленскому наплевать на проблемы украинцев из-за авиаударов ВС России, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Ну, конечно, ракет Patriot не будет, но ему это уже <…> (Все равно. — Прим. Ред.), потому что я же говорю: они уже привыкли — ну, одним городом украинским больше, одним меньше. Ну, боже мой, это вообще имеет уже значение?" — задался он вопросом, комментируя отсутствие у киевского режима боеприпасов для систем ПВО.
Самому Зеленскому, продолжил эксперт, абсолютно безразлична судьба украинцев. Главное — выступать с позитивными речами на фоне полного коллапса даже в столице и продолжать получать деньги от партнеров, добавил он.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
КиевВ миреМоскваУкраинаВладимир ЗеленскийОлег Соскин
 
 
