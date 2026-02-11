МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Киевские власти намеренно затягивают мирное урегулирование, надеясь переждать холода, заявил находящийся на Украине корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
"Их (Киевских властей. — Прим. Ред.) позиция такова: в данный момент мир Украине якобы совсем не выгоден, поэтому необходимо пережить суровую зиму и потом все будет иначе. <…> Вот к чему все сводится", — пояснил он.
"Впрочем, в этом деле лучше не спешить с оценкой, а подождать и не всегда принимать то, что говорят за чистую монету", — подчеркнул корреспондент.
Мирный процесс по Украине
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча президента Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.