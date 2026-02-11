Рейтинг@Mail.ru
В Киеве раскрыли хитрый замысел на переговорах с Россией - РИА Новости, 11.02.2026
01:25 11.02.2026
В Киеве раскрыли хитрый замысел на переговорах с Россией
Киевские власти намеренно затягивают мирное урегулирование, надеясь переждать холода, заявил находящийся на Украине корреспондент телеканала Welt Кристоф... РИА Новости, 11.02.2026
В Киеве раскрыли хитрый замысел на переговорах с Россией

Welt: Киев затягивает переговоры в надежде дождаться окончания зимы

Киев
Киев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Киев. Архивное фото
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Киевские власти намеренно затягивают мирное урегулирование, надеясь переждать холода, заявил находящийся на Украине корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
"Их (Киевских властей. — Прим. Ред.) позиция такова: в данный момент мир Украине якобы совсем не выгоден, поэтому необходимо пережить суровую зиму и потом все будет иначе. <…> Вот к чему все сводится", — пояснил он.
Наемники американской частной военной компании Forward Observation Group - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Это был шок". На Западе рассказали о неожиданном решении Киева
Вчера, 14:51
По словам Ваннера, в Киеве достаточно много "ястребов", которые желают продолжение открытой конфронтации с Россией, делая провокационные заявления.
"Впрочем, в этом деле лучше не спешить с оценкой, а подождать и не всегда принимать то, что говорят за чистую монету", — подчеркнул корреспондент.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного США.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Киеве рассказали, что взбесило Зеленского на переговорах по Украине
6 февраля, 02:44
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча президента Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Земли, которые Киев теряет, будут активом в переговорах, заявил эксперт
1 февраля, 06:50
 
