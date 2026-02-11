"Безумие": решение ЕС по Украине шокировало журналиста

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Досрочное принятие Украины в Евросоюз уничтожит ЕС, предупредил в соцсети Х американский журналист Томас Фази.
"Безумие. Хорошие новости в том, что это практически точно уничтожит ЕС", — сыронизировал он.
Ранее издание сообщило, что "беспрецедентный" план предусматривает предоставление Украине частичного членства Украины в ЕС уже в следующем году. Как рассказали собеседники газеты, последняя версия плана получила неофициальное название "Обратное расширение", поскольку она предусматривает вступление стран в Евросоюз на начальном этапе выполнения критериев членства, а не завершающем.
В конце января Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в 2027 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц ответил на это, что такой вариант просто невозможен. Против быстрого вступления высказался и его австрийский коллега Кристиан Штокер. Орбан, со своей стороны, заявил, что в Венгрии в ближайшие сто лет не будет такого парламента, который одобрил бы присоединение Украины к ЕС.