"Безумие": решение ЕС по Украине шокировало журналиста

Ранее издание сообщило, что "беспрецедентный" план предусматривает предоставление Украине частичного членства Украины в ЕС уже в следующем году. Как рассказали собеседники газеты, последняя версия плана получила неофициальное название "Обратное расширение", поскольку она предусматривает вступление стран в Евросоюз на начальном этапе выполнения критериев членства, а не завершающем.