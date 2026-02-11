Рейтинг@Mail.ru
01:09 11.02.2026
"Безумие": решение ЕС по Украине шокировало журналиста
"Безумие": решение ЕС по Украине шокировало журналиста
Досрочное принятие Украины в Евросоюз уничтожит ЕС, предупредил в соцсети Х американский журналист Томас Фази. РИА Новости, 11.02.2026
украина, в мире, евросоюз, politico
Украина, В мире, Евросоюз, Politico
"Безумие": решение ЕС по Украине шокировало журналиста

Журналист Фази: вступление Украины в Евросоюз уничтожит его

© AP Photo / Omar HavanaГосударственные флаги ЕС и Украины
Государственные флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Omar Havana
Государственные флаги ЕС и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Досрочное принятие Украины в Евросоюз уничтожит ЕС, предупредил в соцсети Х американский журналист Томас Фази.
Так он прокомментировал статью в издании Politico, согласно которой европейские страны вынашивают планы о приглашении Украины в альянс до того, как киевский режим проведет все необходимые реформы.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Наша война". Сийярто сделал громкое заявление о России и Украине
Вчера, 17:55
"Безумие. Хорошие новости в том, что это практически точно уничтожит ЕС", — сыронизировал он.
Ранее издание сообщило, что "беспрецедентный" план предусматривает предоставление Украине частичного членства Украины в ЕС уже в следующем году. Как рассказали собеседники газеты, последняя версия плана получила неофициальное название "Обратное расширение", поскольку она предусматривает вступление стран в Евросоюз на начальном этапе выполнения критериев членства, а не завершающем.
В конце января Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в 2027 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц ответил на это, что такой вариант просто невозможен. Против быстрого вступления высказался и его австрийский коллега Кристиан Штокер. Орбан, со своей стороны, заявил, что в Венгрии в ближайшие сто лет не будет такого парламента, который одобрил бы присоединение Украины к ЕС.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Сдайтесь России!" В США неожиданно высказались после удара по Украине
9 февраля, 01:53
 
