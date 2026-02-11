Сотрудники правоохранительных органов после нападения на студентов и полицейского в общежитии медицинского университета в Республике Башкортостан

Трое пострадавших при нападении на общежитие в Уфе остаются в больницах

УФА, 11 фев – РИА Новости. Три человека, пострадавшие при нападении подростка на общежитие Башкирского медуниверситета в Уфе, остаются в больнице, двоих пострадавших выписали, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Башкирии.

Уфе 7 февраля, как сообщали в МВД РФ , были ранены четверо студентов и полицейский в общежитии одного из вузов, подозреваемого задержали. По информации регионального минздрава, в ходе нападения пострадали шесть человек. Позже ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов сообщил РИА Новости, что четверо пострадавших студентов - граждане Индии СК возбудил против 15-летнего подростка дело о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, подозреваемый арестован.

В больницу были доставлены пять пострадавших.