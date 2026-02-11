Рейтинг@Mail.ru
Трое пострадавших при нападении на общежитие в Уфе остаются в больницах - РИА Новости, 11.02.2026
09:20 11.02.2026
Трое пострадавших при нападении на общежитие в Уфе остаются в больницах
Трое пострадавших при нападении на общежитие в Уфе остаются в больницах

РИА Новости: 2 пострадавших при нападении на общежитие Уфы выписали из больницы

© Следственный комитет РФСотрудники правоохранительных органов после нападения на студентов и полицейского в общежитии медицинского университета в Республике Башкортостан
УФА, 11 фев – РИА Новости. Три человека, пострадавшие при нападении подростка на общежитие Башкирского медуниверситета в Уфе, остаются в больнице, двоих пострадавших выписали, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Башкирии.
В Уфе 7 февраля, как сообщали в МВД РФ, были ранены четверо студентов и полицейский в общежитии одного из вузов, подозреваемого задержали. По информации регионального минздрава, в ходе нападения пострадали шесть человек. Позже ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов сообщил РИА Новости, что четверо пострадавших студентов - граждане Индии. СК возбудил против 15-летнего подростка дело о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, подозреваемый арестован.
В больницу были доставлены пять пострадавших.
"На утро в больницах находятся три человека. Состояние одного из них оценивается как легкой степени тяжести, состояние двоих - средней степени тяжести. Двоих выписали", - сообщили в пресс-службе башкирского минздрава.
Автомобили около входа в здание Башкирского государственного медицинского университета в Уфе, в общежитии которого мужчина ранил четверых студентов и полицейского - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Общежития в Уфе оснастят камерами после нападения подростка с ножом
