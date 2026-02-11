https://ria.ru/20260211/udmurtija-2073595913.html
В Удмуртии задержали участников банды обнальщиков
В Удмуртии задержали участников банды обнальщиков
В Удмуртии задержали участников банды обнальщиков
Сотрудники управления ФСБ РФ по Удмуртии задержали 14 участников банды обнальщиков, в их числе – адвокат Адвокатской палаты республики
В Удмуртии задержали участников банды обнальщиков
В Удмуртии задержали 14 участников банды обнальщиков
УФА, 11 фев – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ РФ по Удмуртии задержали 14 участников банды обнальщиков, в их числе – адвокат Адвокатской палаты республики, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
"УФСБ России
по Удмуртской Республике
пресечена противоправная деятельность 14 участников организованного преступного сообщества (ОПС), в их числе адвокат Адвокатской палаты Удмуртской Республики, созданного в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в релизе ведомства.
Установлено, что члены ОПС на постоянной основе получали неконтролируемый государством доход путём осуществления незаконной банковской деятельности, связанной с систематическим совершением финансовых операций по банковским картам подконтрольных физических лиц, последующим обналичиванием и выводом в неконтролируемый оборот денежных средств в особо крупном размере, полученных в результате осуществления преступной деятельности, говорится в сообщении.
По данным пресс-службы УФСБ по региону, подозреваемые задержаны. В их отношении следственным управлением СК
РФ по Удмуртии возбуждены уголовные дела: в отношении лидеров ОПС по части 1 статьи 210 УК РФ ("создание преступного сообщества"), в отношении участников – по части 2 статьи 210 УК РФ ("участие в преступном сообществе").
"Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности фигурантов. Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение указанных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет", - добавили в пресс-службе.