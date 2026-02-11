В Удмуртии задержали участников банды обнальщиков

УФА, 11 фев – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ РФ по Удмуртии задержали 14 участников банды обнальщиков, в их числе – адвокат Адвокатской палаты республики, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

"УФСБ России по Удмуртской Республике пресечена противоправная деятельность 14 участников организованного преступного сообщества (ОПС), в их числе адвокат Адвокатской палаты Удмуртской Республики, созданного в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в релизе ведомства.

Установлено, что члены ОПС на постоянной основе получали неконтролируемый государством доход путём осуществления незаконной банковской деятельности, связанной с систематическим совершением финансовых операций по банковским картам подконтрольных физических лиц, последующим обналичиванием и выводом в неконтролируемый оборот денежных средств в особо крупном размере, полученных в результате осуществления преступной деятельности, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы УФСБ по региону, подозреваемые задержаны. В их отношении следственным управлением СК РФ по Удмуртии возбуждены уголовные дела: в отношении лидеров ОПС по части 1 статьи 210 УК РФ ("создание преступного сообщества"), в отношении участников – по части 2 статьи 210 УК РФ ("участие в преступном сообществе").