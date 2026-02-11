Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский округ - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:53 11.02.2026 (обновлено: 19:28 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/udar-2073744930.html
ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский округ
ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский округ - РИА Новости, 11.02.2026
ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский округ
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T18:53:00+03:00
2026-02-11T19:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
белгородская область
белгородский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932557560_489:30:2901:1387_1920x0_80_0_0_4b8846c6dbf310cd49f8b484b3aedf66.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
россия
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932557560_455:0:2773:1739_1920x0_80_0_0_56f49adf6c8a32473d1d1986c2133e9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, белгородская область, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Белгородская область, Белгородский район
ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский округ

При ракетном ударе ВСУ по Белгородскому району никто не пострадал

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПожарный автомобиль в Белгороде
Пожарный автомобиль в Белгороде - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Пожарный автомобиль в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 11 фев — РИА Новости. ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"⁨⁨По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.
Серьезные повреждения получили инфраструктурные объекты. В нескольких муниципалитетах произошло отключение электроэнергии. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий.
ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных и других регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссияБелгородская областьБелгородский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала