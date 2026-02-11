https://ria.ru/20260211/udar-2073744930.html
ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский округ
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.02.2026
