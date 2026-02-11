Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ - РИА Новости, 11.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 11.02.2026 (обновлено: 12:50 11.02.2026)
ВС России нанесли удары по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ
ВС России нанесли удары по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ - РИА Новости, 11.02.2026
ВС России нанесли удары по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ
Российские войска нанесли удары по объектам энергетики и транспорта, которые использует украинская армия, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.02.2026
россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли удары по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ

Боевая работа расчета гаубицы Д-30
Боевая работа расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по объектам энергетики и транспорта, которые использует украинская армия, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <…> нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", — говорится в сводке.
ВС России уничтожили боевиков ВСУ под покровом тумана в Запорожской области
Вчера, 10:32
Кроме того, российские бойцы атаковали пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 141 районе.
Силы ПВО за сутки сбили 14 управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS и 458 беспилотников самолетного типа.
Общие потери ВСУ с начала спецоперации составили: 670 самолетов, 283 вертолета, 113 526 дронов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 596 танков и других бронемашин, 1662 боевые машины РСЗО, 33 201 орудие полевой артиллерии и минометов, 54 092 военных автомобиля.
