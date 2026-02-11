https://ria.ru/20260211/udar-2073619939.html
ВС России нанесли удары по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ
Российские войска нанесли удары по объектам энергетики и транспорта, которые использует украинская армия, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.02.2026
