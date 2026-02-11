Семьи из 16 муниципалитетов Верхневолжья получат жилье в 2026 году

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Тверской области 21 многодетная семья из 16 муниципалитетов получит жилье в 2026 году, в этих семьях воспитываются 83 ребенка, сообщает пресс-служба правительства региона.

Деньги на обеспечение семей выделили из областного бюджета.

Необходимое решение приняли на заседании регионального правительства. Оно прошло под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Виталия Королева. Он назвал помощь молодым и многодетным родителям региона важным направлением работы в рамках нацпроекта "Семья".

"Проводим большую работу по улучшению жилищных условий молодых и многодетных семей. 133 семьи получат поддержку по итогам решений, принятых на заседании", — приводит пресс-служба слова Королева.