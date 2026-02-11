Рейтинг@Mail.ru
Семьи из 16 муниципалитетов Верхневолжья получат жилье в 2026 году - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
19:50 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/tver-2073757122.html
Семьи из 16 муниципалитетов Верхневолжья получат жилье в 2026 году
Семьи из 16 муниципалитетов Верхневолжья получат жилье в 2026 году - РИА Новости, 11.02.2026
Семьи из 16 муниципалитетов Верхневолжья получат жилье в 2026 году
В Тверской области 21 многодетная семья из 16 муниципалитетов получит жилье в 2026 году, в этих семьях воспитываются 83 ребенка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T19:50:00+03:00
2026-02-11T19:50:00+03:00
тверская область
виталий королев
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073757222_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_eee3f4177c4db85944f08febce4dc51d.jpg
https://ria.ru/20260204/tver-2072257331.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073757222_147:0:1854:1280_1920x0_80_0_0_d2243c13e9b420cf293f257e0ab85293.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виталий королев, тверская область
Тверская область, Виталий Королев, Тверская область
Семьи из 16 муниципалитетов Верхневолжья получат жилье в 2026 году

Многодетные семьи из 16 муниципалитетов Тверской области получат новое жилье

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВрио губернатора Тверской области Виталий Королев
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Тверской области 21 многодетная семья из 16 муниципалитетов получит жилье в 2026 году, в этих семьях воспитываются 83 ребенка, сообщает пресс-служба правительства региона.
Деньги на обеспечение семей выделили из областного бюджета.
Необходимое решение приняли на заседании регионального правительства. Оно прошло под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Виталия Королева. Он назвал помощь молодым и многодетным родителям региона важным направлением работы в рамках нацпроекта "Семья".
"Проводим большую работу по улучшению жилищных условий молодых и многодетных семей. 133 семьи получат поддержку по итогам решений, принятых на заседании", — приводит пресс-служба слова Королева.
Кроме этого, в 2026 году финансовую помощь на покупку жилья получат еще 112 молодых семей из 25 муниципалитетов Тверской области.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Верхневолжье закупит автобусы и сельхозтехнику по поручению Королева
4 февраля, 16:40
 
Тверская областьВиталий КоролевТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала