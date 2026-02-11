https://ria.ru/20260211/tver-2073757122.html
Семьи из 16 муниципалитетов Верхневолжья получат жилье в 2026 году
Семьи из 16 муниципалитетов Верхневолжья получат жилье в 2026 году - РИА Новости, 11.02.2026
Семьи из 16 муниципалитетов Верхневолжья получат жилье в 2026 году
В Тверской области 21 многодетная семья из 16 муниципалитетов получит жилье в 2026 году, в этих семьях воспитываются 83 ребенка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.02.2026
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Тверской области 21 многодетная семья из 16 муниципалитетов получит жилье в 2026 году, в этих семьях воспитываются 83 ребенка, сообщает пресс-служба правительства региона.
Деньги на обеспечение семей выделили из областного бюджета.
Необходимое решение приняли на заседании регионального правительства. Оно прошло под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Виталия Королева. Он назвал помощь молодым и многодетным родителям региона важным направлением работы в рамках нацпроекта "Семья".
"Проводим большую работу по улучшению жилищных условий молодых и многодетных семей. 133 семьи получат поддержку по итогам решений, принятых на заседании", — приводит пресс-служба слова Королева.
Кроме этого, в 2026 году финансовую помощь на покупку жилья получат еще 112 молодых семей из 25 муниципалитетов Тверской области.