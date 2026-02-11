https://ria.ru/20260211/turtsija-2073780513.html
В парламенте Турции депутаты устроили потасовку
Оппозиционные депутаты схлестнулись в драке с депутатами от правящей партии в парламенте Турции во время церемонии принятия присяги министром юстиции, заседание РИА Новости, 11.02.2026
СТАМБУЛ, 11 фев – РИА Новости. Оппозиционные депутаты схлестнулись в драке с депутатами от правящей партии в парламенте Турции во время церемонии принятия присяги министром юстиции, заседание было приостановлено, передает корреспондент РИА Новости.
Стычка началась в парламенте, когда новый министр юстиции Акын Гюрлек принимал присягу. В сторону трибуны некто с мест, где сидели депутаты оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP), кинул брошюру конституции Турции
.
«
"Эта присяга недействительна, так как ее условия не были соблюдены ... нельзя принять присягу, не подав в отставку с поста прокурора", - заявил депутат от партии Мурат Эмир.
После этого между депутатами правящей Партии справедливости и развития и CHP началась битва за трибуну и драка, как минимум у одного депутата заметили кровоточащий нос. Был объявлен перерыв в заседании.
После этого Гюрлек все же принял присягу и официально возглавил министерство. Также в среду присягу принял новый глава МВД Турции Мустафа Чифтчи.
Лидер CHP Озгюр Озель
раскритиковал назначение министром Гюрлека – экс-мэр Стамбула
был арестован именно когда Гюрлек возглавлял генпрокуратуру Стамбула.