В парламенте Турции депутаты устроили потасовку - РИА Новости, 11.02.2026
22:32 11.02.2026 (обновлено: 22:38 11.02.2026)
В парламенте Турции депутаты устроили потасовку
В парламенте Турции депутаты устроили потасовку - РИА Новости, 11.02.2026
В парламенте Турции депутаты устроили потасовку
Оппозиционные депутаты схлестнулись в драке с депутатами от правящей партии в парламенте Турции во время церемонии принятия присяги министром юстиции, заседание РИА Новости, 11.02.2026
в мире, турция, стамбул, озгюр озель
В мире, Турция, Стамбул, Озгюр Озель
В парламенте Турции депутаты устроили потасовку

РИА Новости: турецкие депутаты подрались во время принятия присяги министром

© Фото : PatrickneilВеликое национальное собрание Турции
Великое национальное собрание Турции - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : Patrickneil
Великое национальное собрание Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 11 фев – РИА Новости. Оппозиционные депутаты схлестнулись в драке с депутатами от правящей партии в парламенте Турции во время церемонии принятия присяги министром юстиции, заседание было приостановлено, передает корреспондент РИА Новости.
Стычка началась в парламенте, когда новый министр юстиции Акын Гюрлек принимал присягу. В сторону трибуны некто с мест, где сидели депутаты оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP), кинул брошюру конституции Турции.
«
"Эта присяга недействительна, так как ее условия не были соблюдены ... нельзя принять присягу, не подав в отставку с поста прокурора", - заявил депутат от партии Мурат Эмир.
После этого между депутатами правящей Партии справедливости и развития и CHP началась битва за трибуну и драка, как минимум у одного депутата заметили кровоточащий нос. Был объявлен перерыв в заседании.
После этого Гюрлек все же принял присягу и официально возглавил министерство. Также в среду присягу принял новый глава МВД Турции Мустафа Чифтчи.
Лидер CHP Озгюр Озель раскритиковал назначение министром Гюрлека – экс-мэр Стамбула был арестован именно когда Гюрлек возглавлял генпрокуратуру Стамбула.
