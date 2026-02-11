Эксперт рассказал о влиянии топливного кризиса на Кубе на туроператоров

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Приостановка полетов и туров на Кубу не приведет к трудностям для российских туроператоров, так как объем отдыхающих на направлении несопоставимо мал по сравнению с другими зарубежными курортами, никто из туроператоров не разорится, сообщил РИА Новости генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчан.
Минэкономразвития России сообщило ранее в среду, что на фоне чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров.
По его словам, в отличие от Кубы, потеря турецкого или египетского рынков потребовала бы срочных мер поддержки. Он отметил, что поток туристов из России в Турцию оценивается в 7 миллионов человек, Египет - 3,5 миллиона, Таиланд - 2,5 миллиона, Эмираты - 2,5 миллиона.
Ранее Росавиация сообщила, что авиакомпании "Россия" и Nordwind из-за сложностей с заправкой самолетов на Кубе внесли коррективы в программу полетов в аэропорты этой страны. После вывоза российских туристов, находящихся в настоящее время на Кубе, полетная программа авиакомпании "Россия" будет приостановлена.