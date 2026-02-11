Эксперт рассказал о влиянии топливного кризиса на Кубе на туроператоров

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Приостановка полетов и туров на Кубу не приведет к трудностям для российских туроператоров, так как объем отдыхающих на направлении несопоставимо мал по сравнению с другими зарубежными курортами, никто из туроператоров не разорится, сообщил РИА Новости генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчан.