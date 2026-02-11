Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о влиянии топливного кризиса на Кубе на туроператоров - РИА Новости, 11.02.2026
Коллаж самолет Туризм
Туризм
 
18:21 11.02.2026
Эксперт рассказал о влиянии топливного кризиса на Кубе на туроператоров
Эксперт рассказал о влиянии топливного кризиса на Кубе на туроператоров - РИА Новости, 11.02.2026
Эксперт рассказал о влиянии топливного кризиса на Кубе на туроператоров
Приостановка полетов и туров на Кубу не приведет к трудностям для российских туроператоров, так как объем отдыхающих на направлении несопоставимо мал по... РИА Новости, 11.02.2026
Эксперт рассказал о влиянии топливного кризиса на Кубе на туроператоров

РИА Новости: туроператоры из РФ не разорятся из-за приостановки полетов на Кубу

Табло с рейсом Москва-Гавана
Табло с рейсом Москва-Гавана - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Табло с рейсом Москва-Гавана
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Приостановка полетов и туров на Кубу не приведет к трудностям для российских туроператоров, так как объем отдыхающих на направлении несопоставимо мал по сравнению с другими зарубежными курортами, никто из туроператоров не разорится, сообщил РИА Новости генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчан.
Минэкономразвития России сообщило ранее в среду, что на фоне чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров.
"Никто из туроператоров не разорится из-за Кубы. Куба - это небольшой бизнес, не Турция, не Египет. Годовой объем туристов на Кубе 130 тысяч туристов - это максимум, то есть это маленький рынок", - рассказал Мкртчан.
По его словам, в отличие от Кубы, потеря турецкого или египетского рынков потребовала бы срочных мер поддержки. Он отметил, что поток туристов из России в Турцию оценивается в 7 миллионов человек, Египет - 3,5 миллиона, Таиланд - 2,5 миллиона, Эмираты - 2,5 миллиона.
Ранее Росавиация сообщила, что авиакомпании "Россия" и Nordwind из-за сложностей с заправкой самолетов на Кубе внесли коррективы в программу полетов в аэропорты этой страны. После вывоза российских туристов, находящихся в настоящее время на Кубе, полетная программа авиакомпании "Россия" будет приостановлена.
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Российские авиакомпании внесли коррективы в полеты на Кубу
Вчера, 17:45
 
Туризм Куба Россия Турция Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России) Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
