ЦБ определил процедуру отказа от средств при мошеннических переводах

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. ЦБ установил процедуру отказа от приема средств, полученных при мошенническом переводе.

"Банк России направил кредитным организациям рекомендации с алгоритмом действий, который позволит гражданину оформить отказ от зачисления на его счет денег, поступивших в результате мошеннической операции, и вернуть их пострадавшему", — сообщил регулятор.

Банкам посоветовали обеспечить прием заявлений от физических лиц, которые могут быть поданы в отделениях, по телефону горячей линии или онлайн. При подаче нужно указать номер запроса по операции, осуществленной без согласия клиента ( REQ ).

ЦБ пояснил, что этот идентификатор мошеннического перевода Банк России выдает гражданину после обработки его обращения об исключении реквизитов из базы данных. Банку, который получил заявление об отказе от зачисления денег, рекомендовано вернуть средства кредитной организации, через которую произведена выплата, чтобы та, в свою очередь, перевела деньги на счет пострадавшего клиента, уведомив об этом Банк России.