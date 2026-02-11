https://ria.ru/20260211/tsb-2073782324.html
ЦБ определил процедуру отказа от средств при мошеннических переводах
2026-02-11T22:44:00+03:00
2026-02-11T22:44:00+03:00
2026-02-12T00:48:00+03:00
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. ЦБ установил процедуру отказа от приема средств, полученных при мошенническом переводе.
"Банк России направил кредитным организациям рекомендации с алгоритмом действий, который позволит гражданину оформить отказ от зачисления на его счет денег, поступивших в результате мошеннической операции, и вернуть их пострадавшему", — сообщил регулятор.
Банкам посоветовали обеспечить прием заявлений от физических лиц, которые могут быть поданы в отделениях, по телефону горячей линии или онлайн. При подаче нужно указать номер запроса по операции, осуществленной без согласия клиента (REQ).
ЦБ пояснил, что этот идентификатор мошеннического перевода Банк России выдает гражданину после обработки его обращения об исключении реквизитов из базы данных. Банку, который получил заявление об отказе от зачисления денег, рекомендовано вернуть средства кредитной организации, через которую произведена выплата, чтобы та, в свою очередь, перевела деньги на счет пострадавшего клиента, уведомив об этом Банк России.
Регулятор заявляет, что примет это во внимание при принятии решения об исключении данных о гражданине из базы данных о мошеннических операциях, а также будет следить за тем, как банки исполняют эти рекомендации.