ЦБ предложил решение спора между банками и маркетплейсами, пишут СМИ - РИА Новости, 11.02.2026
08:30 11.02.2026 (обновлено: 15:19 11.02.2026)
ЦБ предложил решение спора между банками и маркетплейсами, пишут СМИ
ЦБ предложил решение спора между банками и маркетплейсами, пишут СМИ - РИА Новости, 11.02.2026
ЦБ предложил решение спора между банками и маркетплейсами, пишут СМИ
Центробанк нашел способ разрешить спор банков и маркетплейсов из-за скидок, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на директора департамента стратегического... РИА Новости, 11.02.2026
экономика, вячеслав володин, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Вячеслав Володин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
ЦБ предложил решение спора между банками и маркетплейсами, пишут СМИ

"Ведомости": ЦБ предложил банкам перейти к открытой модели участия в скидках

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Центробанк нашел способ разрешить спор банков и маркетплейсов из-за скидок, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на директора департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерину Лозгачеву.
"Регулятор предлагает перейти к "открытой модели" участия банков в программах скидок и создать универсальные условия, на которых все финансовые организации могут представлять свои предложения на платформе", — говорится в публикации.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В МВД объяснили, зачем аферисты воруют доступ к аккаунтам на маркетплейсах
9 февраля, 09:07
Лозгачева представила этот механизм на заседании экспертного совета по развитию платформенной экономики, организованном комитетом Госдумы по экономической политике. По ее словам, детали пока прорабатываются, в частности вариант, при котором открытая модель будет применяться только к наиболее значимым платформам.
Центробанк по-прежнему считает, что цены не должны зависеть от того, каким способом расплачивается покупатель. В обобщенном виде представленная регулятором идея заключается в том, чтобы пользователь маркетплейсов видел единую цену товара, а во всплывающем окне — предложения от разных банков, пояснила Лозгачева.
Она добавила, что решить эту проблему можно не только на законодательном уровне, но и при помощи мягкого регулирования, например, через совместный меморандум.
В пункте выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Wildberries назвал самую дорогую покупку на маркетплейсе в 2025 году
8 января, 13:12
Как уточнил директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин, потребитель должен получать достоверную информацию о цене на цифровых платформах вне зависимости от скидок и акций. Он подчеркнул, что решение должно приниматься одновременно и для крупнейших цифровых площадок, и для традиционного ретейла, и для банковского сектора.
ЦБ направил предложение в Минэкономразвития и профильный комитет Госдумы. Представители крупнейших площадок назвали эту идею сбалансированной, но требующей обсуждения.
В ноябре Сбербанк, ВТБ, Т-Банк, Альфа-банк и Совкомбанк написали председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо, в котором попросили обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В документе говорилось, что такие меры не приведут к подорожанию товаров, но позволят выравнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Госдуме рассказали, чем закончится спор банков и маркетплейсов
2 января, 14:24
 
Экономика
 
 
