ЦБ предложил решение спора между банками и маркетплейсами, пишут СМИ

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Центробанк нашел способ разрешить спор банков и маркетплейсов из-за скидок, пишет газета " Центробанк нашел способ разрешить спор банков и маркетплейсов из-за скидок, пишет газета " Ведомости " со ссылкой на директора департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерину Лозгачеву.

"Регулятор предлагает перейти к "открытой модели" участия банков в программах скидок и создать универсальные условия, на которых все финансовые организации могут представлять свои предложения на платформе", — говорится в публикации.

Лозгачева представила этот механизм на заседании экспертного совета по развитию платформенной экономики, организованном комитетом Госдумы по экономической политике. По ее словам, детали пока прорабатываются, в частности вариант, при котором открытая модель будет применяться только к наиболее значимым платформам.

Центробанк по-прежнему считает, что цены не должны зависеть от того, каким способом расплачивается покупатель. В обобщенном виде представленная регулятором идея заключается в том, чтобы пользователь маркетплейсов видел единую цену товара, а во всплывающем окне — предложения от разных банков, пояснила Лозгачева.

Она добавила, что решить эту проблему можно не только на законодательном уровне, но и при помощи мягкого регулирования, например, через совместный меморандум.

Как уточнил директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин, потребитель должен получать достоверную информацию о цене на цифровых платформах вне зависимости от скидок и акций. Он подчеркнул, что решение должно приниматься одновременно и для крупнейших цифровых площадок, и для традиционного ретейла, и для банковского сектора.

ЦБ направил предложение в Минэкономразвития и профильный комитет Госдумы. Представители крупнейших площадок назвали эту идею сбалансированной, но требующей обсуждения.