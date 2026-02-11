https://ria.ru/20260211/trevoga-2073675694.html
На территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 11.02.2026
