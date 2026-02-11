Рейтинг@Mail.ru
22:06 11.02.2026 (обновлено: 22:08 11.02.2026)
Трамп не договорился с Нетаньяху по действиям в отношении Ирана
Трамп не договорился с Нетаньяху по действиям в отношении Ирана

ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху не привела к окончательным договоренностям о действиях в отношении Ирана.
"Ничего окончательного достигнуто не было, за исключением того, что я настоял на продолжении переговоров с Ираном, чтобы выяснить, можно ли заключить сделку", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Трамп заявил, что надеется на продолжение переговоров с Ираном
Вчера, 22:01
 
В миреИранМирный план США по УкраинеДональд ТрампБиньямин НетаньяхуСШАИзраиль
 
 
