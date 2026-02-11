https://ria.ru/20260211/tramp-2073777525.html
Трамп не договорился с Нетаньяху по действиям в отношении Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху не привела к окончательным договоренностям о действиях в отношении... РИА Новости, 11.02.2026
в мире
иран
мирный план сша по украине
дональд трамп
биньямин нетаньяху
сша
израиль
