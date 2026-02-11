Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что надеется на продолжение переговоров с Ираном
22:01 11.02.2026 (обновлено: 22:19 11.02.2026)
Трамп заявил, что надеется на продолжение переговоров с Ираном
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Трамп заявил, что надеется на продолжение переговоров с Ираном

Трамп рассчитывает на продолжение диалога с Ираном

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Трамп Дональд Трамп по итогам встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху заявил, что рассчитывает на продолжение переговоров с Ираном по теме ядерной сделки.
"Я настаивал на продолжении переговоров с Ираном, чтобы выяснить, возможно ли заключение сделки. Если это возможно, я дам понять премьер-министру, что это будет предпочтительнее. Если нет, нам просто нужно посмотреть, каков будет результат", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он также отметил, что надеется, что Иран подойдет к заключению сделки разумно и ответственно.
Трамп и Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Трамп не договорился с Нетаньяху по действиям в отношении Ирана
Вчера, 22:06
 
