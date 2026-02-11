https://ria.ru/20260211/tramp-2073776852.html
Трамп заявил, что надеется на продолжение переговоров с Ираном
Президент США Трамп Дональд Трамп по итогам встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху заявил, что рассчитывает на продолжение переговоров с... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T22:01:00+03:00
2026-02-11T22:01:00+03:00
2026-02-11T22:19:00+03:00
Трамп заявил, что надеется на продолжение переговоров с Ираном
Трамп рассчитывает на продолжение диалога с Ираном