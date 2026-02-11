Трамп обяжет Пентагон закупать энергию для военных операций у угольных ТЭС

ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен обязать Пентагон закупать электроэнергию у угольных электростанций для обеспечения военных операций, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на представителя Белого дома.
По данным агентства, соответствующая инициатива будет представлена в среду в виде исполнительного указа. Документ предусматривает поручение министру обороны Питу Хегсету заключить соглашения о покупке электроэнергии у угольных станций в рамках курса на укрепление внутренней энергетической безопасности.
Как ожидается, администрация задействует положения закона об оборонном производстве 1950 года, предоставляющего Белому дому широкие полномочия по мобилизации частной промышленности в интересах национальной безопасности. Подобный подход уже рассматривался во время первого президентского срока Трампа.
Кроме того, министерство энергетики планирует направить 175 миллионов долларов на модернизацию шести угольных электростанций в штатах Кентукки, Северная Каролина, Огайо, Виргиния и Западная Виргиния с целью повышения их эффективности и продления срока эксплуатации.
Как отмечает агентство, данные меры станут частью усилий Трампа по поддержке угольной отрасли, переживающей спад более десяти лет. Рост спроса на электроэнергию, в том числе из-за развития технологий искусственного интеллекта, а также поддержка со стороны Вашингтона "уже побуждают некоторые коммунальные компании отказываться от планов по закрытию угольных станций".
