Трамп обяжет Пентагон закупать энергию для военных операций у угольных ТЭС - РИА Новости, 11.02.2026
17:54 11.02.2026
Трамп обяжет Пентагон закупать энергию для военных операций у угольных ТЭС
Трамп обяжет Пентагон закупать энергию для военных операций у угольных ТЭС
Президент США Дональд Трамп намерен обязать Пентагон закупать электроэнергию у угольных электростанций для обеспечения военных операций, сообщает агентство... РИА Новости, 11.02.2026
в мире, сша, кентукки, северная каролина, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Кентукки, Северная Каролина, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Трамп обяжет Пентагон закупать энергию для военных операций у угольных ТЭС

Bloomberg: Трамп хочет обязать Пентагон закупать электроэнергию у угольных ТЭС

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен обязать Пентагон закупать электроэнергию у угольных электростанций для обеспечения военных операций, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на представителя Белого дома.
По данным агентства, соответствующая инициатива будет представлена в среду в виде исполнительного указа. Документ предусматривает поручение министру обороны Питу Хегсету заключить соглашения о покупке электроэнергии у угольных станций в рамках курса на укрепление внутренней энергетической безопасности.
Как ожидается, администрация задействует положения закона об оборонном производстве 1950 года, предоставляющего Белому дому широкие полномочия по мобилизации частной промышленности в интересах национальной безопасности. Подобный подход уже рассматривался во время первого президентского срока Трампа.
Кроме того, министерство энергетики планирует направить 175 миллионов долларов на модернизацию шести угольных электростанций в штатах Кентукки, Северная Каролина, Огайо, Виргиния и Западная Виргиния с целью повышения их эффективности и продления срока эксплуатации.
Как отмечает агентство, данные меры станут частью усилий Трампа по поддержке угольной отрасли, переживающей спад более десяти лет. Рост спроса на электроэнергию, в том числе из-за развития технологий искусственного интеллекта, а также поддержка со стороны Вашингтона "уже побуждают некоторые коммунальные компании отказываться от планов по закрытию угольных станций".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
США возобновляют работу угольных шахт, заявил Трамп
27 марта 2025, 00:34
 
В миреСШАКентуккиСеверная КаролинаДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
