Трамп обяжет Пентагон закупать энергию для военных операций у угольных ТЭС

Как отмечает агентство, данные меры станут частью усилий Трампа по поддержке угольной отрасли, переживающей спад более десяти лет. Рост спроса на электроэнергию, в том числе из-за развития технологий искусственного интеллекта, а также поддержка со стороны Вашингтона "уже побуждают некоторые коммунальные компании отказываться от планов по закрытию угольных станций".