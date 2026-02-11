СМИ: Трамп обдумывает выход из торгового соглашения с Канадой и Мексикой

ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в частных беседах размышляет о выходе из соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (USMCA), сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"По словам собеседников, пожелавших сохранить анонимность в обсуждении внутренних дискуссий, президент (Трамп - ред.) спрашивал помощников, почему ему не стоит выходить из соглашения, которое он подписал во время своего первого срока, хотя прямо о намерении сделать это не заявлял", - говорится в публикации.
Вместе с тем источник Блумберг в Белом доме назвал "беспочвенными спекуляциями" разговоры о возможных действиях США в отношении USMCA до официального заявления президента.
Чиновник из офиса торгового представителя США Джеймисона Грира заявил агентству, что простое продление условий 2019 года не отвечает американским национальным интересам.
Согласно условиям соглашения, торговля многими товарами между тремя странами ведется без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. Договор вступил в силу в 2020 году сроком на 16 лет с возможным продлением.
