СМИ: Трамп обдумывает выход из торгового соглашения с Канадой и Мексикой

Чиновник из офиса торгового представителя США Джеймисона Грира заявил агентству, что простое продление условий 2019 года не отвечает американским национальным интересам.

Согласно условиям соглашения, торговля многими товарами между тремя странами ведется без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. Договор вступил в силу в 2020 году сроком на 16 лет с возможным продлением.