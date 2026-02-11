Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп обдумывает выход из торгового соглашения с Канадой и Мексикой
17:53 11.02.2026
СМИ: Трамп обдумывает выход из торгового соглашения с Канадой и Мексикой
СМИ: Трамп обдумывает выход из торгового соглашения с Канадой и Мексикой - РИА Новости, 11.02.2026
СМИ: Трамп обдумывает выход из торгового соглашения с Канадой и Мексикой
Президент США Дональд Трамп в частных беседах размышляет о выходе из соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (USMCA), сообщило агентство... РИА Новости, 11.02.2026
в мире
сша
канада
вашингтон (штат)
дональд трамп
в мире, сша, канада, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Канада, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
СМИ: Трамп обдумывает выход из торгового соглашения с Канадой и Мексикой

Bloomberg: Трамп размышляет о выходе из торгового соглашения USMCA

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в частных беседах размышляет о выходе из соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (USMCA), сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"По словам собеседников, пожелавших сохранить анонимность в обсуждении внутренних дискуссий, президент (Трамп - ред.) спрашивал помощников, почему ему не стоит выходить из соглашения, которое он подписал во время своего первого срока, хотя прямо о намерении сделать это не заявлял", - говорится в публикации.
Премьер-министр Канады Марк Карни - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Премьер Канады пообещал жесткий пересмотр торгового соглашения с США
26 января, 17:46
Вместе с тем источник Блумберг в Белом доме назвал "беспочвенными спекуляциями" разговоры о возможных действиях США в отношении USMCA до официального заявления президента.
Чиновник из офиса торгового представителя США Джеймисона Грира заявил агентству, что простое продление условий 2019 года не отвечает американским национальным интересам.
Ранее Грир заявил, что в свете обязательного пересмотра условий соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой (USMCA) в 2026 году Вашингтон может его изменить или даже покинуть.
Согласно условиям соглашения, торговля многими товарами между тремя странами ведется без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. Договор вступил в силу в 2020 году сроком на 16 лет с возможным продлением.
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Эксперт рассказал, чем грозит возможный отказ США от торговли с соседями
7 декабря 2025, 16:22
 
В миреСШАКанадаВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
