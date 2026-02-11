Триумфальная арка Трампа может стать самой высокой в мире, сообщает CNN

ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует построить в Вашингтоне самую высокую триумфальную арку в мире, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с проектом.
"Арка будет иметь высоту 165 футов (примерно 50 метров - ред.) и ширину 165 футов, с 25-футовым (7,5 метра - ред.) пьедесталом и массивной 60-футовой (18-метровой - ред.) позолоченной бронзовой скульптурой Статуи Свободы наверху", - приводит телеканал данные источника.
Таким образом, совокупная высота сооружения составит более 75 метров, что сделает его второй по высоте постройкой в столице США после 169-метрового монумента Джорджу Вашингтону.
Кроме того, в случае реализации проекта вашингтонская арка будет выше Памятника Революции в Мехико, который, имея высоту 67 метров, считается самой высокой триумфальной аркой в мире на данный момент.
Проект арки находится на стадии доработки, после чего его рассмотрит национальная комиссия по столичному планированию и комиссия по изящным искусствам, сообщил CNN представитель Белого дома Дэвис Ингл.
Трамп похвастался украшениями своего кабинета
29 сентября 2025, 09:53
Трамп ранее показал несколько вариантов дизайна будущей триумфальной арки, которую он планирует разместить в Вашингтоне.
На своей странице в соцсети Truth Social американский лидер опубликовал три изображения того, как мог бы выглядеть монумент. На одном из вариантов - однопролетная арка с колоннами и без особых украшений. Другой рендер показывает ту же арку, но с добавлением статуй американских президентов. Третий же вариант показывает арку, богато украшенную золотом и с фигурами, похожими на греческих богинь, на месте президентов.
Во всех вариантах на аттике располагается надпись "Арка Независимости" и украшения в виде орлов. На последнем варианте эти элементы выполнены из золота.
Трамп показал варианты исполнения триумфальной арки в Вашингтоне
23 января, 21:00