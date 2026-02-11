Триумфальная арка Трампа может стать самой высокой в мире, сообщает CNN

На своей странице в соцсети Truth Social американский лидер опубликовал три изображения того, как мог бы выглядеть монумент. На одном из вариантов - однопролетная арка с колоннами и без особых украшений. Другой рендер показывает ту же арку, но с добавлением статуй американских президентов. Третий же вариант показывает арку, богато украшенную золотом и с фигурами, похожими на греческих богинь, на месте президентов.