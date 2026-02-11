Рейтинг@Mail.ru
Триумфальная арка Трампа может стать самой высокой в мире, сообщает CNN - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/tramp-2073590952.html
Триумфальная арка Трампа может стать самой высокой в мире, сообщает CNN
Триумфальная арка Трампа может стать самой высокой в мире, сообщает CNN - РИА Новости, 11.02.2026
Триумфальная арка Трампа может стать самой высокой в мире, сообщает CNN
Президент США Дональд Трамп планирует построить в Вашингтоне самую высокую триумфальную арку в мире, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T10:31:00+03:00
2026-02-11T10:31:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
мехико (штат)
дональд трамп
джордж вашингтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b1d197e196153ee5d1ab534ce0106d4.jpg
https://ria.ru/20260210/lavrov-2073358251.html
https://ria.ru/20250929/tramp-2045037981.html
https://ria.ru/20260123/tramp-2069984135.html
сша
вашингтон (штат)
мехико (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_867099ba7bbfd4edba94ac014df2ac90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), мехико (штат), дональд трамп, джордж вашингтон
В мире, США, Вашингтон (штат), Мехико (штат), Дональд Трамп, Джордж Вашингтон
Триумфальная арка Трампа может стать самой высокой в мире, сообщает CNN

CNN: Трамп намерен построить в Вашингтоне самую высокую триумфальную арку в мире

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует построить в Вашингтоне самую высокую триумфальную арку в мире, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с проектом.
"Арка будет иметь высоту 165 футов (примерно 50 метров - ред.) и ширину 165 футов, с 25-футовым (7,5 метра - ред.) пьедесталом и массивной 60-футовой (18-метровой - ред.) позолоченной бронзовой скульптурой Статуи Свободы наверху", - приводит телеканал данные источника.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Лавров призвал не впадать в восторг от давления Трампа на Европу и Украину
10 февраля, 08:30
Таким образом, совокупная высота сооружения составит более 75 метров, что сделает его второй по высоте постройкой в столице США после 169-метрового монумента Джорджу Вашингтону.
Кроме того, в случае реализации проекта вашингтонская арка будет выше Памятника Революции в Мехико, который, имея высоту 67 метров, считается самой высокой триумфальной аркой в мире на данный момент.
Проект арки находится на стадии доработки, после чего его рассмотрит национальная комиссия по столичному планированию и комиссия по изящным искусствам, сообщил CNN представитель Белого дома Дэвис Ингл.
Украшения из 24-каратного золота, которые использовали для интерьера в Овальном кабинете и зале кабинета в Белом доме - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Трамп похвастался украшениями своего кабинета
29 сентября 2025, 09:53
Трамп ранее показал несколько вариантов дизайна будущей триумфальной арки, которую он планирует разместить в Вашингтоне.
На своей странице в соцсети Truth Social американский лидер опубликовал три изображения того, как мог бы выглядеть монумент. На одном из вариантов - однопролетная арка с колоннами и без особых украшений. Другой рендер показывает ту же арку, но с добавлением статуй американских президентов. Третий же вариант показывает арку, богато украшенную золотом и с фигурами, похожими на греческих богинь, на месте президентов.
Во всех вариантах на аттике располагается надпись "Арка Независимости" и украшения в виде орлов. На последнем варианте эти элементы выполнены из золота.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Трамп показал варианты исполнения триумфальной арки в Вашингтоне
23 января, 21:00
 
В миреСШАВашингтон (штат)Мехико (штат)Дональд ТрампДжордж Вашингтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала